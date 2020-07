El PIB de Extremadura creció un 1,4% en 2019, seis décimas por debajo de la media nacional

Rd./Ep.

Extremadura registró un crecimiento de la actividad global de 1,4% en términos reales en 2019, según los nuevos datos de Contabilidad Regional de España (1ª estimación) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, a nivel nacional el crecimiento fue del 2%. Así, de los 19 territorios regionales de España, 12 registraron crecimientos en volumen de su PIB superiores al de la Unión Europea (EU-28), que fue del 1,5%. Comunidad Foral de Navarra (2,8%) y Comunidad de Madrid (2,5%) registraron en el año 2019 los mayores crecimientos del PIB en términos de volumen.

Por otra parte, las regiones que obtuvieron menores crecimientos fueron Ceuta (1%), Castilla y León (1,1%) y Melilla (1,2%). Además, si se analiza el reparto por grandes sectores de la actividad en el año 2019, se observa que el sector primario representa el 9,5% del valor añadido bruto regional.

En concreto, la industria alcanza un peso del 12,9% y la construcción del 7,8%. El sector servicios representa el 69,8% del sector productivo extremeño en este año.

Mientras, en términos de índice de volumen, todas las ramas de actividad presentan tasas positivas excepto “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” (-3,8%) e “Información y comunicaciones” (-0,2%).

Al mismo tiempo, el PIB per cápita de Extremadura en 2019 creció un 3,5% en tasa anual situándose en 19.432 euros por habitante, situándose la media nacional en 26.438 euros.

Finalmente, en 2019 en términos relativos, el PIB por habitante de Extremadura fue un 26,5% inferior a la media nacional, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa

A NIVEL NACIONAL

En el conjunto nacional, Navarra fue la comunidad que más creció en 2019, con un avance de su PIB del 2,8%, seguida de Madrid (2,5%) y Comunidad Valenciana y Murcia (ambas con un 2,3%).



Estas cuatro comunidades, junto con Andalucía, cuyo PIB avanzó un 2,1% el año pasado, crecieron por encima de la media nacional, que se situó en el 2% en 2019, de acuerdo con la estadística oficial.



Por el contrario, el menor crecimiento del PIB en 2019 correspondió a Castilla y León, con un incremento del 1,1%, y a las ciudades autónomas de Ceuta (+1%) y Melilla (+1,2%).



De los 19 territorios regionales de España, 12 registraron el pasado año crecimientos del PIB superiores a la media de la UE-28, que fue del 1,5%.



El INE explica que el mayor crecimiento del PIB registrado en Navarra se debió a una evolución de la industria "significativamente más favorable" que en el resto de España, mientras que, por el contrario, el menor crecimiento de Ceuta estuvo afectado, fundamentalmente, por una evolución menos favorable del sector primario y de la construcción y los servicios respecto a la media nacional.



En cuanto al resto de comunidades, por debajo del crecimiento del 2% para el conjunto de España se situaron Galicia y País Vasco (+1,9% en ambos casos); Canarias y Cataluña (+1,8%); Baleares y Aragón (+1,7%) y Cantabria y La Rioja (+1,5%), que igualaron el crecimiento medio de la UE.



En cambio, las regiones de Extremadura (+1,4%); Castilla-La Mancha y Asturias (+1,3% en ambos casos); Melilla (+1,2%); Castilla y León (+1,1%) y Ceuta (+1%) no sólo crecieron por debajo de la media nacional (+2%), sino que también se quedaron por detrás del promedio del conjunto de regiones de la UE (+1,5%).



MADRID, POR DELANTE DE CATALUÑA



De acuerdo con los datos del INE, Madrid consolidó su liderazgo económico sobre Cataluña en 2019, aunque la distancia entre ambas se vio ligeramente recortada.



Así, el PIB madrileño sumó 239.878 millones de euros el año pasado, el 19,3% del total de España, frente a los 236.739 millones de Cataluña, el 19,2%.



En 2018, el PIB de la Comunidad de Madrid supuso el 19,2% del PIB nacional, frente al 19% de Cataluña.



EL PIB PER CÁPITA SUBE UN 2,8% EN 2019



En cuanto al PIB per cápita, España mejoró esta cifra un 2,8% el pasado año, hasta los 26.438 euros, por encima de los 25.727 euros de 2018. Es el sexto año consecutivo en el que aumenta el PIB por habitante, aunque el de 2019 fue el crecimiento más moderado desde el ejercicio 2014, cuando avanzó un 1,5%.



La Comunidad de Madrid registró el mayor PIB nominal por habitante en el año 2019, con 35.876 euros, seguida por País Vasco (34.273 euros), Navarra (32.692 euros) y Cataluña (31.110 euros), todas ellas por encima de la media nacional.



También superaron el PIB por habitante de España las regiones de Aragón (28.993 euros), Baleares (28.143 euros) y La Rioja (27.942 euros).



Por debajo de la media nacional, figuran Castilla y León (24.758 euros), Cantabria (24.556 euros), Galicia (24.034 euros), Asturias (23.455 euros), Comunidad Valenciana (23.094 euros), Murcia (21.853 euros), Canarias (21.265 euros), Castilla-La Mancha (20.876 euros) y Ceuta (20.781 euros).



Cerrando la tabla, con los menores PIB per cápita, aparecen Melilla (19.073 euros), Extremadura (19.432 euros) y Andalucía (19.658 euros). De esta forma, el PIB por habitante de Melilla se situó un 27,9% por debajo del dato nacional, el de Extremadura fue un 26,5% inferior y el de Andalucía, un 25,6% menor.



Por el contrario, la riqueza por habitante de la Comunidad de Madrid fue un 35,7% superior a la media nacional; la del País Vasco, un 29,6% mayor, y la de Navarra, un 23,7% más elevada.