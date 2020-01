Chacón: Trabajadores campo tienen su convenio "en vigor" y el salario "actualizado al SMI"

Ep.



La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha asegurado que el trabajador del campo "tienen su convenio en vigor" así como su salario "actualizado" al salario mínimo interprofesional (SMI), que es de "preceptivo cumplimiento".



Así se ha pronunciado Encarna Chacón ante preguntas de los medios de comunicación sobre la prórroga del convenio del campo, que se ha aplazado hasta junio a expensas de nuevas decisiones que pueda adoptar el nuevo Gobierno.



"Si no se prorroga ese convenio volveríamos al Estatuto de los Trabajadores", ha dicho Chacón, quien ha reiterado que aunque no haya convenio sí está vigente este estatuto.



En esta línea, ha explicado que el convenio no afecta únicamente a los salarios, sino que hay "muchas más cuestiones" que hay que abordar, por lo que se ha dado un plazo para "sentar las bases y tener un buen convenio para el sector mayoritario en la región".



"En 2020 hay un acuerdo en el que la subida salarial se establecería en el tres por ciento, lo que significaría también que ningún trabajador estuviese por debajo de los 1.000 euros", ha reiterado Chacón.