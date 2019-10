La Eurocámara pide una ley que proteja a las abejas de los pesticidas

Ep



El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que rechaza la propuesta de la Comisión Europea sobre el uso de los pesticidas en las abejas, una medida que afectará especialmente a Extremadura, la comunidad con más colmenas del país, en total 625.676, que representan el 22 por ciento del total nacional.



Así, y según datos del Ministerio de Agricultura consultados por Extremadura correspondientes a 2018, Extremadura es la comunidad con mayor número de colmenas del país, mientras que la producción de miel alcanzó en la región las 4.301,1 toneladas, el 15 por ciento del total del país.



La región extremeña cuenta con 1.439 explotaciones apícolas, de acuerdo a estos datos.



De este modo, la comunidad extremeña se verá afectada por la decisión, esta semana, del pleno Parlamento Europeo, que ha bloqueado la propuesta legislativa de la Comisión Europea con criterios para prohibir a nivel comunitario los insecticidas que puedan ser dañinos para las abejas, al considerar no contiene la ambición necesaria.



El objetivo de esta normativa es trasladar a la legislación europea las directrices establecidas en 2013 por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que fija las pruebas a la que deben someterse los insecticidas para proteger a las abejas de una exposición "aguda y prolongada".



Sin embargo, los eurodiputados han criticado que una mayoría de Estados miembros se haya opuesto a incluir todas las directrices de la EFSA en la normativa europea y haya "forzado" al Ejecutivo comunitario a mantener sólo las disposiciones que tratan de proteger a estos insectos de una exposición aguda a la sustancia activa.



En opinión de la Eurocámara, es "inaceptable" que los gobierno se opongan a la aplicación plena de las orientaciones de la EFSA y critican que el borrador únicamente incluyera disposiciones sobre la exposición "aguda" a los insecticidas pero guardara "silencio" sobre la exposición "crónica" a estos productos.



Además, los eurodiputados han subrayado que la propuesta de Bruselas "no representa los acontecimientos científicos y el conocimiento técnico más reciente", al tiempo que han remarcado que "no cambiaría el nivel de protección" vigente.



La resolución ha sido aprobada por una amplia mayoría -533 votos a favor, 67 en contra y 100 abstenciones-- y obliga a la Comisión Europea a elaborar una nueva propuesta legislativa.