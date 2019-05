Subida IRPF a rentas superiores a 130.000 euros afectará a 0,21% contribuyentes extremeños

Ep.

La subida del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros apenas afectará al 0,21 por ciento de los contribuyentes en Extremadura, un total de 845 trabajadores, que tendrán que pagar unos 1.900 euros más al año por este impuesto.



Son cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, después de que la última actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas replicara esta medida fiscal que ya figuraba en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que no recabó los apoyos suficientes en el Congreso para su aprobación.



En este sentido, Gestha calcula que en Extremadura el aumento recaudatorio anual de incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general del IRPF para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros será de 2 millones de euros.



Por otra parte, los técnicos sostienen que cada uno de los 845 contribuyentes en Extremadura con rentas que oscilan en esta horquilla tendrá que pagar, de media, unos 1.900 euros más al año por este impuesto.



Según el estudio, si bien el 73% de las personas con mayores rentas residen en Madrid y Cataluña, Extremadura será -junto a La Rioja- la decimotercera comunidad autónoma en la que más se recaudará con la subida de este impuesto. No obstante, ocupa el decimoquinto lugar en el ranking autonómico de residencia de estas personas con mayores ingresos.



Los técnicos sostienen que los ingresos adicionales derivados de este incremento serán superiores a los previstos por el Gobierno, que escalarán hasta los 524 millones de euros, que serán pagados por 121.550 contribuyentes (la subida no afectará al 99,33% de los declarantes del IRPF en España) y que cada una de estas personas tendrá que pagar -de media- unos 4.300 euros más al año por este impuesto.