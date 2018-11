BBVA estima que Extremadura crecerá un 2,8% en 2018 y un 2,6% en 2019

Ep

La entidad BBVA estima que Extremadura crecerá un 2,8 por ciento durante este año 2018, mientras que en 2019 el crecimiento se reducirá al 2,6 por ciento.



Así, y según las estimaciones de BBVA Research, el crecimiento de Extremadura en 2018 de un 2,8 por ciento, se sitúa por encima de la media nacional, del 2,6 por ciento.



En todo el país, las comunidades autónomas de Madrid, con un crecimiento del 3,2%, y un grupo formado por Murcia, Aragón, Galicia, Cantabria y Extremadura todas ellas con un alza del PIB del 2,8%, liderarán el crecimiento de la economía española en 2018, que se situará de media en el 2,6%, según las estimaciones de BBVA Research. También la Comunidad Valenciana, con un aumento del 2,7%, se situará por encima del promedio nacional.



En su Observatorio Regional correspondiente al cuarto trimestre del año, el Servicio de Estudios de BBVA destaca la "solidez" de la economía española, que se espera que acabe el año creciendo un 2,6%, pero rebaja las expectativas de todas las regiones.



Por un lado, destaca que el turismo ha perdido vigor en el último trimestre, lo que impacta especialmente en el Mediterráneo y en las Islas Canarias. Por otro lado, afirma que el menor dinamismo de las exportaciones de bienes y el consumo durante el primer semestre están lastrando el avance del conjunto del país. Así, el crecimiento continúa desplazándose hacia comunidades del norte y el noroeste.



Según el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, en las regiones que crecerán por encima de la media las exportaciones de bienes y el turismo nacional muestran un comportamiento algo mejor que en el conjunto del país. De cara a 2019, el Servicio de Estudios de BBVA espera que España crezca un 2,4% y contempla que el crecimiento seguirá desplazándose hacia el oeste, lo que facilitará la convergencia del PIB per cápita.



Las exportaciones, sin embargo, siguen sin actuar como un componente sólido en otras comunidades donde son también un aspecto clave. Así, BBVA destaca que la recuperación es mínima en Andalucía, Galicia o Cataluña, y continúan perdiendo tracción en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja o Andalucía.



MENORES EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO



Además de las exportaciones, la entidad financiera resalta que la incertidumbre aún elevada, la menor creación de empleo, la recuperación del precio del petróleo o el agotamiento de la demanda embalsada durante la crisis están rebajando las expectativas de crecimiento.



Por otro lado, el esfuerzo de consolidación en el gasto público está siendo menor en 2018. De hecho, en comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja o Baleares ha aumentado el gasto público por encima del PIB, mientras que Extremadura, las regiones del eje central y Canarias muestran un mayor dinamismo la inversión de los gobiernos autonómicos.



En cuanto a la evolución del turismo, BBVA Research constata que se reduce el número de pernoctaciones, tanto de visitantes nacionales como extranjeros. "El retorno de estos turistas a mercados competidores, el aumento del precio del petróleo, los cambios meteorológicos, la aglomeración excesiva o la pérdida de competitividad, entre otros factores, contribuyen a explicar este comportamientos", subraya.



CATALUÑA ACUSA LA DESACELERACIÓN DEL TURISMO



Además, el primer destino de los turistas extranjeros, Cataluña, se ha visto "especialmente afectado" por el freno de los visitantes franceses, su principal mercado de origen exterior. Y ello, pese a que tras los acontecimientos del año pasado, es precisamente esta comunidad autónoma la que más ha ajustado los precios hoteleros en el último año.



De cara a 2019, BBVA apunta que la continuidad de la recuperación a nivel mundial, así como el sesgo expansivo de la política monetaria, seguirán apoyando el crecimiento de las exportaciones de bienes, lo que beneficiará en mayor medida a comunidades como Asturias, Galicia, Navarra o País Vasco, según indica Miguel Cardoso.



Sin embargo, este escenario no está exento de "riesgos". En su opinión, la recuperación de los mercados competidores añade presión sobre el turismo, mientras que el precio del petróleo podría contribuir a la desaceleración de las economías regionales.



RIESGOS DE CARA A 2019



Además, las tensiones generadas en el exterior podrían impactar sobre aquellas comunidades con mayor potencial exportador, como es el caso de la política arancelaria de EE.UU., la tensión entre la Comisión Europea e Italia, o el Brexit, que añaden incertidumbre a tener en cuenta para el crecimiento de España.



A nivel doméstico, BBVA afirma que la incertidumbre sobre la política económica se mantiene elevada en algunas comunidades, en particular en Cataluña, así como en el conjunto del país. "La falta de consenso sobre las medidas que son necesarias para reducir los desequilibrios que todavía enfrente la economía podría ralentizar el avance del consumo y de la inversión", advierte.