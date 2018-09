PP responsabiliza a Vara de "bloquear" investigación contrataciones en empresas públicas

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión no permanente de Investigación sobre la contratación de personal en las empresas del sector público extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha responsabilizado al gobierno de Guillermo Fernández Vara de "bloquear" los trabajos de dicha comisión, al "no remitir" información completa relativa a la primera legislatura del presidente socialista.

Según ha detallado durante una rueda de prensa celebrada en la Asamblea de Extremadura, en Mérida, el pasado martes, en la reunión de la Mesa de la Cámara y de los portavoces de todos los grupos en esta comisión de investigación, se acordó por parte del PP, Podemos y Ciudadanos "suspender" las 30 comparecencias previstas para este mes de septiembre, que iban a empezar a sustanciarse a partir del próximo lunes, día 10, en cinco sesiones distintas.

Así pues, Sánchez Juliá ha explicado que han transcurrido "seis meses" desde que se aprobó la documentación que debía ser remitida a la comisión por parte de la Junta. No obstante, "a pesar de que hemos sido muy pacientes", esa información no ha sido enviada íntegramente y, por tanto, las comisión "no puede celebrarse con todas las garantías".

A su vez, el portavoz 'popular' ha concretado que desde la Cámara, a instancias del PP y por unanimidad de todos los grupos, se ha reclamado al Gobierno regional la documentación faltante "hasta en dos ocasiones", siendo la última el pasado 19 de julio.

"Ni siquiera han contestado a esta última solicitud", ha criticado Sánchez Juliá, indicando que "huele mal" que todos los documentos que falten estén relacionados con el primer mandato de Fernández Vara, tal y como informa el Grupo Parlamentario Popular en una nota de prensa.

"Estamos ante una situación inaudita", ha comentado Sánchez Juliá, quien ha subrayado que el Grupo Parlamentario Popular "no" va a permitir que "desde fuera de la Asamblea se teledirija esta comisión, hacia donde le interese al PSOE".

"No vamos a ser marionetas ni vamos a tolerar esta falta de transparencia", ha recalcado el diputado, añadiendo que "no vamos a permitir presiones ni de dentro ni de fuera" del Parlamento.

Y es que, tal y como ha señalado, la Junta "no" puede excusarse en que tiene "documentación incompleta" de la primera legislatura de Fernández Vara.

"La Junta tiene la obligación de custodiar todos los documentos", ha dicho y ha señalado que dispone de información "anónima", que "algún alma con conciencia" ha trasladado al PP, "pero que tiene que llegar por los cauces oficiales, que están para algo".

Al hilo de lo anterior, ha anunciado que el PP ha registrado un escrito de amparo ante la presidencia de la Cámara por la "actitud" de la Junta, aunque no descarta ir a los tribunales si es necesario.

"Llegaremos hasta donde tengamos que llegar porque no vamos a permitir que la Junta le tome el pelo a esta comisión y a los extremeños", ha sentenciado.