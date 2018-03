Parlamento pide ayudas para mantener los programas financiados con el 0,7% del IRPF

Ep

Están destinadas a las entidades que desempeñan proyectos de interés general que venían recibiendo fondos con cargo al 0,7 por ciento del IRPF y que han quedado excluidas tras el reparto realizado, por primera vez, por el Ejecutivo regional.



Cabe recordar que este año ha sido la primera vez que ha correspondido a la Junta de Extremadura el reparto de estos recursos, de tal forma que de las 160 entidades solicitantes y 484 programas presentados, han quedado excluidos 133 organizaciones y 393 proyectos.



Los tres grupos de la oposición han coincidido en que este reparto pone en riesgo la continuidad de estas entidades y sus proyectos, dedicados a la atención de colectivos vulnerables, como personas dependientes, con discapacidad, con Síndrome de Down o Alzheimer, entre muchos otros, algunos de ellos con décadas de trayectoria, lo que supondrá el despido de cientos de trabajadores y que "miles" de usuarios dejen de recibir esta atención.



Asimismo, los socialistas se han sumado a la propuesta "aunque llegue tarde" argumentando que "esto ya forma parte de la estrategia del gobierno para garantizar la continuidad de los proyectos", según ha señalado el diputado socialista Carlos Labrador.



La diputada del PP Felisa Cepeda, en defensa de la iniciativa, ha criticado que la Dirección General de Políticas Sociales y Familia resolvió la convocatoria repartiendo los 6.048.962 euros entre 33 entidades, quedando fuera de la misma por falta de recursos otras 127 pese a que cumplían con los requisitos.



Entidades, ha añadido, con "una larga trayectoria que quedan condenadas a la extinción", por lo que necesitan una respuesta urgente, y con una asignación suficiente, que evite su desaparición.



En concreto, la propuesta aprobada reclama a la Junta la aprobación de un procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender fines de interés social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



FINANCIACIÓN SUFICIENTE



El mismo debe estar dotado de financiación suficiente para garantizar la continuidad de proyectos que obtuvieron subvenciones en las convocatorias anteriores de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, para la realización de programas de interés general de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, y que han quedado excluidas en el reparto de subvenciones en la convocatoria de 2017 de la Comunidad Autónoma de Extremadura aún cumpliendo los requisitos.



Asimismo, insta a la apertura de un proceso de debate para el estudio de la redacción del Decreto que regule estas subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF de 2018 que tenga en cuenta la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.



Por su parte, el diputado de Podemos Obed Santos Pascua ha calificado el reparto realizado por la Junta como "un completo desastre" y un "auténtico fiasco" desde su inicio, al tiempo que ha señalado que "nadie puede estar contento" con lo ocurrido.



Así, ha lamentado que se vayan a cerrar proyectos lo que supondrá, que es lo que más preocupa a Podemos, que los usuarios van a dejar de recibir un servicio en tanto que la administración pública no los va a asumir.



No obstante, ha calificado la propuesta de concesiones de ayudas directas planteada por el PP como un "parche", y en este sentido ha celebrado que la iniciativa incluya la apertura de un proceso de debate con el tercer sector para establecer los criterios del reparto del año próximo.



APAGAR FUEGOS



A su vez, la diputada de Cs María Victoria Domínguez ha señalado que esta es una muestra más de que la Junta "más que a gobernar está dedicada a apagar fuegos que su propia gestión provoca".



Domínguez ha calificado como "auténtica barbaridad" que solo 33 de las 160 entidades hayan recibido fondos para el desarrollo de sus proyectos, lo cual es "un desastre que hay que resolver" para las 127 entidades que "se han quedado a dos velas" afectando así tanto a sus trabajadores como a los "miles" de usuarios a los que atienden.



13,5 MILLONES MÁS EN SUBVENCIONES



Por su parte, el diputado socialista Carlos Labrador ha lanzado un "mensaje de tranquilidad y confianza" a los trabajadores de las entidades afectadas por el reparto, en el sentido de que "no está todo perdido" porque hay "soluciones" en las que la Junta ya está trabajando.



Al respecto, ha señalado que una red como la del tercer sector que "creció y mejoró" con gobiernos socialistas, no será ahora un Ejecutivo del PSOE el que les "abandone en momentos difíciles" y no les ayude con "soluciones para dar continuidad a sus proyectos".



Por ello, ha señalado que apoya la propuesta pese a llegar tarde, en tanto que "esto ya forma parte de la estrategia" de la Junta para garantizar la continuidad de los proyectos. Una estrategia, ha añadido, que ya conocen las entidades que se han entrevistado con representantes de la Administración regional y que, por tanto, ya saben los pasos que se vana a dar.



Al respecto, ha destacado que como paso previo ya se están empezando a publicar una serie de convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, un total de doce, que según ha dicho, contarán con un montante de 13,5 millones de euros.



Pese a las explicaciones del diputado socialista, Cepeda ha insistido en que las soluciones que hasta el momento está dando la Junta son "insultantes" para las entidades afectadas, al tiempo que ha sostenido que la fórmula de la concesión directa creará una "doble discriminación". "¿Quién determinará quién recibe las ayudas y quién no"?, se ha preguntado la parlamentaria 'popular'.