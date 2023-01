La Vuelta a Extremadura 2023 contará con una edición femenina y una masculina

Ep.



La Vuelta Ciclista a Extremadura 2023 ha sido presentada este jueves, día 19, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, donde se ha dado a conocer que contará con una edición femenina y una masculina, que se desarrollarán en la misma semana, del 10 al 19 de marzo, en la que se recorrerán 800 kilómetros por carreteras extremeñas con un total de 75 localidades de paso.



Promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, la Fundación Jóvenes y Deporte, la Federación Extremeña de Ciclismo y las diputaciones de Badajoz y Cáceres, este evento deportivo contempla del 10 al 12 de marzo la Vuelta Ciclista Femenina, que recorrerá 220 kilómetros y pasará por 23 localidades extremeñas, y del 15 al 19 de marzo la Vuelta Ciclista Masculina, con 550 kilómetros y 52 localidades de paso.



La presentación ha tenido lugar en el stand de Extremadura en Fitur a cargo de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores; acompañada de los diputados de Cultura y Deportes de las diputaciones de Cáceres, Fernando Grande, y Badajoz, Francisco Martos; el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón y el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo.



También han asistido el director general de Deportes, Dan De Sande Bayal o los alcaldes de las localidades meta o salida de las etapas a este acto en el que Nuria Flores ha agradecido la presencia y el trabajo coordinado en la organización de este "magnífico" evento, en especial a las dos diputaciones provinciales, y a los presidentes de las federaciones extremeña y española de ciclismo, "piezas determinantes para conseguir un año más sacar este evento adelante".



En 2021, ha recordado, tomaron la decisión junto con la Federación Extremeña de Ciclismo de poder recuperar una prueba que pese a que estuvo 10 años sin celebrarse era un "clásico" en el calendario nacional; de manera que empezó con tres etapas y las "sensaciones fueron tan buenas" que se celebró también en 2022 con cinco etapas, logrando consolidar un evento con un gran retorno económico y mediático para la región.



De cara a este 2023 han querido ir "un poco más allá" y se han propuesto ser la primera comunidad autónoma del país que, en torno al ciclismo, creen un producto "innovador" y "novedoso" y en el que la igualdad y la perspectiva feminista "siga siendo nuestra seña de identidad".



Así, la consejera ha detallado que la Vuelta Ciclista a Extremadura de 2023 contará con una edición masculina y con otra femenina que se desarrollarán en la misma semana del 10 al 19 de marzo, "convirtiendo esa semana en la auténtica fiesta del ciclismo extremeño y reivindicando desde nuestra comunidad autónoma las políticas que nos permiten avanzar hacia una sociedad mucho más igualitaria".



Al mismo tiempo, ha agregado que "no existe un evento tan cohesionador, igualitario rural, urbano y promocional para Extremadura como este" y que, con el aumento de etapas, de cinco a ocho en esta edición, este año supondrá un mayor impacto económico en la región y tendrá una mayor presencia internacional. Ha agregado que también se pasa de 20 a 40 equipos, de 52 a 75 localidades de paso, y el de kilómetros a casi 800 entre las dos pruebas.



LA VUELTA CICLISTA A EXTREMADURA EN CIFRAS



Los encargados de desvelar los recorridos han sido los dos ciclistas de equipos extremeños patrocinados por la Fundación Jóvenes y Deporte, María Reyes del Extremadura Ecopilas y Ángel Casillas de Bicicletas Rodríguez Extremadura.



De este modo, este año la gran novedad será la organización del Vuelta a Extremadura Femenina de categoría UCI (Unión Ciclista Internacional) con un total de tres etapas. En esta vuelta participarán 140 corredoras perteneciente a 20 equipos diferentes, de los cuales 17 serán de categoría continental y tres de categoría World Tour.



La Caravana de la Vuelta Ciclista a Extremadura masculina y femenina, que estará formada por más de 300 personas, recorrerá 800 kilómetros por carreteras extremeñas con 75 localidades de paso. La seguridad estará coordinada por Guardia Civil de Tráfico, con la colaboración de Protección Civil y el 112 de Extremadura, y con la especial colaboración de la Policía Local y voluntarios de cada una de las localidades de paso.



En concreto, este año la Vuelta a Extremadura tendrá dicha versión femenina por primera vez en su historia, una cita programada entre el 10 y el 12 de marzo que constará de tres etapas y estará encuadrada en la categoría UCI 2.2. La carrera contará con un recorrido trazado de sur a norte de la región que se iniciará en Mérida y finalizará en Piornal, con etapas que transcurrirán en la provincia de Badajoz y Cáceres y recorrerá 220 kilómetros y pasará por 23 localidades extremeñas.



En la nueva edición de la ronda extremeña femenina, la primera etapa será una contrarreloj nocturna por equipos y discurrirá seis kilómetros por circuito urbano en la localidad de Mérida.



Por su parte, este año la Vuelta a Extremadura Masculina de la categoría Élite Sub 23 se celebrará del 15 al 19 de marzo, contará con cinco etapas y recorrerá más de 550 kilómetros, pasando por 52 localidades de Extremadura.



La carrera contará con un recorrido trazado de sur a norte de la región que se iniciará en Mérida y finalizará en Piornal, con etapas que transcurrirán en la provincia de Badajoz y Cáceres. En esta nueva edición, la primera etapa será una contrarreloj nocturna por equipos y discurrirá ocho kilómetros por un circuito urbano en la localidad de en Plasencia.



PARTICIPACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL



También ha tomado la palabra Julián Pozuelo, que ha destacado la Vuelta extremeña se consolida y que este año convierten en realidad "una necesidad y a la vez una ilusión" como es la primera Vuelta Ciclista a Extremadura femenina de categoría internacional, que convertirá a la región en "referente" a nivel nacional e internacional en el mes de marzo en el mundo del ciclismo, con la celebración de ambas modalidades, "un ejemplo de igualdad" que espera se consolide en el tiempo.



Al mismo tiempo ha hecho hincapié en la participación nacional e internacional en la vuelta. En concreto, el proyecto de la Vuelta Ciclista a Extremadura Masculina en esta nueva edición está generando mucha expectación en el ámbito ciclista de categoría élite-sub23; y un total de 20 equipos ÉliteSub23 de España, Italia y Portugal disputarán esta Vuelta. Los combinados proceden de toda la geografía española.



En el proyecto de la Vuelta a Extremadura Femenina participarán 20 equipos de primer nivel procedentes de Francia, Italia, EEUU, dónde estarán los mejores equipos españoles femeninos; tres equipos UCI WOMEN'S WORLD TEAMS, equipos continentales femeninos UCI, equipos nacionales y regionales.



José Luis López Cerrón ha cerrado las intervenciones al agradecer que se retome esta Vuelta, un "hito importante" al que ha añadido la Vuelta femenina, sobre lo cual ha señalado que en los últimos años han pasado "prácticamente" de no tener un calendario femenino a otro "bastante extenso" y en el que "cada vez es más difícil muchas veces encajar las vueltas o las carreras porque hay más demanda de ciclismo femenino", lo cual es una "satisfacción".