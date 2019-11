Unos 1.300 atletas participan en el XXXVI Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a través

Ep.



Unos 1.300 atletas participarán en el Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a través, Cross Corto y Cross Velocidad, que se desarrollará en el complejo deportivo El Cuartillo de la capital cacereña el domingo día 17 de noviembre, y que este año rinde homenaje al torrejoncillano, Pepe Moreno, referente del atletismo extremeño.



Se trata de la trigésima sexta edición de esta prueba que está vinculada, desde sus inicios, a las instalaciones del Cuartillo y su circuito, frente a la itinerancia del Gran Premio Cáceres que también organiza la Diputación provincial.



El diputado de Cultura y Deportes, Fernando Grande, ha presentado este lunes esta prueba, una de las más antiguas en el calendario regional tras el Gran Premio Cáceres y el Cross de la Encamisá de Torrejoncillo.



"Se trata de una de las mejores pruebas de circuito a nivel nacional, consolidada por la gran participación de atletas que vienen de todo el país", ha recordado Grande que la considera una "cita ineludible en el calendario deportivo", ya que son muchas las especialidades y categorías que acoge este campeonato.



Grande ha considerado que el circuito del Complejo Deportivo El Cuartillo "es uno de los mejores de España", que tiene una larga e intensa experiencia, ya que ha acogido eventos del nivel del Campeonato de España Absoluto (1992), Copa de Europa de Clubes hombres (1997), Campeonato de España Universitario (1985), Gran Premio Cáceres (1986-1987-1997), Campeonato de España de campo a través por Clubes (2004, 2009 y 2015), Campeonato de España Infantil y de la Juventud (2004).



En febrero de 2006 fue escenario de la Copa de Europa de Clubes, hombres y mujeres, y en el 2007, de nuevo, del campeonato de España Absoluto. Además, el pasado 10 de marzo, tras la concesión a la Diputación de Cáceres, acogió el Campeonato de España de Campo a través Individual y por Federaciones.



HOMENAJE A PEPE MORENO



Este año 2019 Pepe Moreno Moreno (Torrejoncillo, 1959), es la persona homenajeada y la imagen elegida para ilustrar el cartel de la prueba. Moreno, un gran referente del atletismo extremeño, es en la actualidad presidente del Club Atletismo Torrejoncillo y entrenador de atletismo y triatlón con más de 40 años de experiencia.



También es organizador del Trofeo de la Encamisá de campo a través en las 40 ediciones del mismo, además de organizar otras pruebas de Atletismo en Ruta y de Triatlón-Duatlón. Como atleta ha pasado por todas las categorías de manera activa, desde las categorías inferiores a la actual como Máster-Veterano.



CROSS CORTO Y VELOCIDAD



En lo que respecta a la modalidad de Cross Corto, (2.000 metros) que se organiza desde 1.994, este año se ha favorecido la presencia activa de los especialistas en el medio-fondo. Cabe recordar que, en la edición del 2002, se incorporó, con gran éxito de participantes, el Cross Velocidad, (400 metros) con el objetivo de implicar a los velocistas durante la época otoño-invierno.



Cabe destacar la masiva presencia de atletas de las categorías inferiores: alevín-Sub 14 (antes infantil) y Sub 16 (antes cadete), principalmente en chicos. Sin embargo, la presencia femenina es cada día más problemática a partir de cadetes por lo que la carrera senior agrupa a las Sub 18 (antes juveniles) Sub 20 (antes juniors) y Sub 23 (antes promesas) y Master (antes veteranas) si bien con clasificaciones y premios aparte.



Grande Cano ha indicado que para seguir implicando a un mayor número de atletas y ante el progresivo aumento de atletas Master (antes veteranos/as), se ha optado por dividir la categoría en dos: Hombres y Mujeres 35 años a 44 años, "A"/ 45 años en adelante, "B".



Los tres atletas primeros clasificados, además de otros tres por criterio técnico, de las categorías Sub 20-Sub 18, Sub 16 y Sub 14, hombres y mujeres, junto con 6 delegados de los equipos más representativos, se les premiará con la participación, en esta ocasión al Cross de la Constitución de Aranda de Duero (Burgos) los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, (por séptima vez).



Finalmente el diputado ha agradecido la colaboración y la ayuda el próximo 17 de noviembre tanto de la Cruz Roja como de Radio Ayuda para la celebración de las pruebas.



En la presentación de la prueba también han estado el atleta Pepe Moreno y el presidente de la Extremeña de Atletismo, Manuel Núñez. Pepe Moreno ha agradecido a la Diputación de Cáceres y a su Área de Deportes la labor que está realizando por el deporte, "especialmente el deporte base que son los deportistas del futuro". También ha alabado las "magníficas" instalaciones en el Cuartillo.



Por su parte Manuel Núñez también ha agradecido la labor de la Diputación por el Deporte en todas sus disciplinas "ya que enriquece la formación de nuestra juventud" y ha concluido afirmando que "el deporte es el mejor formador de personas".