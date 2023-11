Paloma Morcillo, nueva directora del Teatro López de Ayala de Badajoz

El Consejo Rector del Consorcio Teatro López de Ayala ha elegido este miércoles a su nueva directora: Paloma Morcillo, periodista y ex concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Badajoz, quien releva en el cargo a Ángel Luis López.

Así lo ha comunicado a los medios de comunicación la presidenta del Consorcio y consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, al término de la reunión virtual del Consejo Rector, donde la votación ha salido adelante con ocho votos a favor, cinco en contra y una abstención.

De este modo, la titular extremeña de Cultura ha manifestado que, "en una búsqueda de la concordia entre todos los patronos", se ha puesto en contacto con todos ellos previamente para informarles de quién sería la persona propuesta por parte de la Junta de Extremadura para su debate y nombramiento en el seno del Consejo Rector.

"He tenido la conversación con todos, excepto con el presidente de la Diputación de Badajoz, con quien no ha podido ser porque no ha tenido a bien atenderme", ha explicado la consejera, en respuesta a lo que ha considerado una "amenaza" de la Diputación de Badajoz de abandonar el Consorcio.

"Rechazamos la utilización de la cultura y del dinero de los extremeños para hacer política", ha añadido Bazaga, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

En este sentido, la consejera ha añadido que la Junta de Extremadura está en su "legítimo derecho" de hacer los cambios en los altos cargos que considere y ha pedido "sensatez" a las diputaciones. "Pedimos que recapaciten en su intención de recortar en materia de cultura", ha apostillado.

Por último, ha subrayado la "buena acogida" por parte de todos los patronos de Paloma Morcillo como nueva directora del Consorcio Teatro López de Ayala, quien cuenta con "una gran trayectoria" para desempeñar su labor al frente de la entidad pacense.

Por tanto, Paloma Morcillo asumirá el cargo una vez haya sido ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y llevará adelante una programación que ha dejado prevista su antecesor para los próximos seis meses, una programación que, según ha precisado Victoria Bazaga, "se va a mantener", ha sentenciado.