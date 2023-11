Bazaga espera que diputaciones no cumplan "amenaza" abandonar Gran Teatro y López de Ayala

Ep.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, espera que las diputaciones de Badajoz y de Cáceres "entren en razón" y no cumplan su "amenaza" de salirse, ha dicho, de los Consorcios del Teatro López de Ayala y el del Gran Teatro, respectivamente.

Tras considerar que la reacción que están teniendo las dos instituciones provinciales ante los nuevos nombramientos de directores de ambos enclaves culturales "obedece más a razones políticas que evidentemente culturales", Bazaga defendido que hay que "entender" que "el dinero de la diputación y de la Junta es de todos los extremeños", y que en consecuencia hay que pensar en ellos y en mantener la apuesta por la Cultura.

En este sentido, ha lamentado que "hay una amenaza que subyace por parte de las diputaciones de retirada de la parte económica que ellos ponen en el Consorcio", algo que ha rechazado y ante lo cual, en todo caso, ha remarcado que si finalmente así se produjese la Junta "no va a tener ningún problema en seguir adelante".

Así, en declaraciones a los medios tras la reunión este miércoles en Mérida del Consejo Rector del Consorcio Teatro López de Ayala, Bazaga ha transmitido el rechazo del Ejecutivo autonómico a "cualquier utilización de la cultura y del dinero de los extremeños para hacer política".

"Creemos que debemos ajenos a todo esto, que el debate siempre engrandece, que los momentos de cada gobierno son los momentos de cada gobierno. Ahora nos toca a nosotros, nosotros tenemos el legítimo derecho de cambiar a los altos cargos de la Junta de Extremadura y así se ha estado haciendo con naturalidad en los años que me han precedido", ha incidido.

En todo caso, la consejera ha apuntado que a día de hoy las diputaciones "por supuesto" que siguen perteneciendo al Consorcio del Gran Teatro y el del López de Ayala.

"Es una amenaza que se ha recogido en los medios de comunicación y que yo he recogido hoy de viva voz del representante de la diputación (de Badajoz), que es el que me ha dicho que probablemente ocurriera si yo no me sometía al criterio que ellos tenían de dirección del López de Ayala", ha aclarado.

CONTINUARÁ LA APUESTA DE LA JUNTA POR LA CULTURA

Asimismo, preguntada sobre si las dos diputaciones finalmente cumplieran su 'amenaza' y salieran de los consorcios del Gran Teatro y del López de Ayala la Junta estaría dispuesta a asumir la financiación que ellos dejarían de aportar, ha dicho: "No les quepa ninguna duda que en la Cultura este Gobierno no va a tener ningún problema para seguir adelante".

"Habrá programación en Gran Teatro, habrá programación en López de Ayala y si esa es un poco la tónica, que espero que no, que entren en razón y que esto se queda aquí, de diputación de querer salirse porque hay un nuevo gobierno y no quieren participar con ello...", ha añadido.

Ha remarcado en este punto que hay que "entender que el dinero de la diputación ni es de Miguel Ángel Gallardo ni el dinero de la Junta de Extremadura es de Victoria Bazaga... El dinero de la diputación y de la Junta es de todos los extremeños, que llevan ya durante años trabajando en consorcios y en fundaciones y en organizaciones para hacerlo más importante. Pero la Junta de Extremadura estará ahí con la cultura como tiene que estar", ha reiterado.

SIN RECORTES

En este punto, Victoria Bazaga también ha invitado a estar "tranquilo" porque "la cultura no va a sufrir ningún cambio" ni "recorte" en Extremadura con el nuevo Gobierno autonómico.

"Que todo el mundo esté tranquilo, la cultura no va a sufrir ningún cambio... Lo que sí apelamos es a la sensatez de las dos diputaciones para no amenazar con retiradas económicas sólo por el hecho de que haya un nuevo Gobierno que proponga a sus equipos para trabajar, como se ha venido haciendo siempre", ha añadido.

"Por ejemplo, en el Gran Teatro de Cáceres en la anterior vez que se cambió de directora el punto era 'cambio de dirección con nombre y apellido'... Yo lo he dejado a debate y no he querido además hacer daño ni al saliente ni a la entrante hasta que llegara el momento", ha concluido.

REUNIÓN

En cuanto a la reunión del Consejo Rector del Consorcio Teatro López de Ayala de Badajoz de este jueves, la consejera ha explicado que "como es natural, en los cambios de gobierno hay relevos en los cargos del mismo teatro" y en el punto número 5 del orden del día se han debatido "ceses y nombramientos".

No obstante, ha destacado que, "por buscar concordia con todos los componentes del consorcio", que son el ayuntamiento, la diputación, la Fundación Caja Badajoz y la Junta de Extremadura, "en días anteriores" ella se ha "puesto en contacto" con ellos "para informarles de quién era la persona a la que se proponía para el nuevo cargo de directora del Teatro López de Ayala".

"He tenido la respuesta y la conversación con todos menos con la Diputación de Badajoz, que personalmente he llamado al presidente y le he dejado mensajes, whatsapp, y que pudiéramos hablar, y no ha podido ser, no ha tenido a bien atenderme... Se ha procedido hoy a este debate en el que por mayoría ha salido aprobada la nueva persona a la que nosotros hemos decidido darle el cargo de directora, que es Paloma Morcillo", ha explicado.

En esta línea, Bazaga ha destacado también que incluso ella ha tenido la "deferencia" de incluir en uno de los puntos de la reunión de este miércoles "el debate sobre los ceses y los nombramientos", cuando "en otras ocasiones, en anteriores momentos del Consorcio simplemente se ha dado por hecho cuál iba a ser el relevo"; y ha insistido en que la Junta de Extremadura condena que "se utilice la amenaza de perder los fondos para los extremeños en Cultura, cuando además en Asamblea estoy constantemente sometida a preguntas de si voy a hacer recortes o algún tipo de tijeretazo con la cultura".

"No lo vamos a hacer (recortes en Cultura), pedimos que no lo haga tampoco diputación", ha espetado.

"También hemos dejado para estos relevos, pese a que podía haberlo hecho el primer día que entré como consejera, un tiempo prudencial tanto en Gran Teatro como en el López de Ayala para que el señor y la señora que han estado al frente de estos teatros pudieran hacer su programación", ha destacado, al tiempo que ha recalcado que ella ha asumido la nueva dirección "con una programación hecha por los anteriores (directores)" para que "no se vea ningún recorte, ninguna amenaza" por parte de la Junta y "para que ellos tampoco se sientan sometidos a la presión de que van a ser cesados".

REACCIÓN "POLÍTICA" DE LAS DIPUTACIONES

Por otra parte, preguntada sobre a qué cree que responde la reacción de las dos diputaciones provinciales, la consejera de Cultura ha considerado que "son temas políticos" y que "quizás no aceptan tampoco" que ha habido un cambio de gobierno en Extremadura.

"Hasta ahora ellos han podido hacerlo entre ellos y no han tenido que dar explicaciones a nadie, ahora les resulta más difícil encajar que esto tiene que ser así", ha indicado, al tiempo que ha considerado que la reacción de las diputaciones "obedece más a razones políticas que evidentemente culturales".

"No creo que nadie sea imprescindible... Todos los relevos que hemos hecho, no solamente nosotros sino anteriores gobiernos de altos cargos no han sido tan dramáticos como para decir que algo no puede seguir funcionando sólo por un relevo", ha incidido.

Finalmente, también ha recordado que la Diputación de Badajoz aporta al Teatro López de Ayala un montante de "130.000 euros", así como que la aportación de la Diputación de Cáceres al Gran Teatro "ronda más o menos la misma", y la Junta "lo triplica siempre, siempre es mayor".