PP y Vox rechazan propuesta del PSOE contra "censura" de una obra de teatro en Talayuela

Ep./Rd.

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado una propuesta de pronunciamiento mediante la cual el PSOE --con apoyo de Unidas por en Extremadura-- criticaba la "censura" de la obra de teatro 'El señor puta o la degradación del ser' el pasado 30 de agosto en Talayuela.

La iniciativa ha recibido el voto en contra del PP (con el argumento de que en Extremadura "no existe censura") y de Vox (que defiende como "de sentido común" que se pueda "filtrar" el contenido de una obra teatral como la suspendida en Talayuela), así como a favor de los socialistas y de Unidas por Extremadura.

La propuesta rechazada solicitaba que la Asamblea instase al Ayuntamiento de Talayuela restituya la programación prevista para la representación de la citada obra de teatro, así como que se disculpe oficialmente ante el autor y la productora del montaje "por su intento de censurar y moldear esta expresión cultural pudiendo haberles causado un desprestigio incalculable".

Igualmente, el texto del PSOE finalmente rechazado solicitaba que la Corporación Municipal de Talayuela liderada por PP y VOX se comprometa "firmemente" a promover la cultura "libre" y la lucha contra la violencia de género a través de la sensibilización.

PSOE

Así pues, en defensa de la iniciativa de su grupo, la diputada del PSOE Ana María Fernández Rodríguez ha lamentado la decisión del equipo de gobierno de coalición en Talayuela entre PP, Vox y Extremeñistas de suprimir de la programación la obra 'El señor puta o la degradación del ser' por considerar que "no era adecuada para el pueblo".

Y es que, según sus palabras, no es casualidad que todas las obras censuradas en España, con gobiernos de coalición de PP y VOX, desde el 28 de mayo, traten temas como la violencia hacia las mujeres, la igualdad y la libertad sexual.

En ese sentido, ha apostillado que les parece realmente grave que el PP asuma esas políticas y permita que se lleven a cabo, según informa el PSOE en una nota de prensa.

Durante su intervención, Fernández ha reseñado que la gravedad de este hecho reside en lo que significa para el mundo de la cultura la censura, “una censura política, en la que un gobierno oculta información a la ciudadanía, una censura que impide la libre expresión de los creadores y que supone un ataque frontal la actividad económica de las empresas culturales”.

Por ello, ha advertido de que desde su grupo van a estar muy vigilantes para que Extremadura deje de ser la gran pantalla y el escenario en el que visualizar las consecuencias de tener al frente un Gobierno de coalición con la extrema derecha.

“Necesitamos saber que no se va a censurar ninguna obra más, que no se van a cancelar espectáculos, que el mundo de la cultura no va a sufrir más ataques”, ha culminado.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Mientras, el diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá ha criticado que con su propuesta de este jueves en el pleno de la Asamblea el PSOE "esgrimiendo una falsa defensa de la libertad intenta censurar la acción de un gobierno" como el de María Guardiola que "apuesta por los creadores" y que considera que Extremadura es "referente" en cultura.

Así, ha lamentado que el PSOE "lo único que hace es dar patadas, puñetazos" al Gobierno regional pese a que "en Extremadura no hay censura". Sánchez Juliá, además, ha subrayado que los ayuntamientos "tienen libertad real" para decidir lo que considere adecuado respecto a una representación teatral.

"Hay que respetar la autonomía municipal de los ayuntamientos", ha sentenciado el 'popular', quien ha repetido que "en Extremadura no hay ningún tipo de censura, la cultura es libre, los ayuntamientos son libres".

En este sentido, ha incidido en que "porque libremente lo ha decidido el alcalde" el próximo 18 de noviembre en Losar de la Vera se representará la misma obra que fue suspendida en Talayuela. "No hay censura en Extremadura, hay libertad de creación, de cultura", ha incidido.

De su lado, el diputado de Vox Álvaro Luis Sánchez Ocaña ha considerado que la propuesta defendida este jueves por el PSOE es un "despropósito de principio fin" cuando existen, además, "cuestiones más acuciantes" y necesarias para los extremeños.

En todo caso, ha señalado que la obra suspendida en Talayuela según indica el propio director "es un texto muy duro que se desarrolla en la mente de un violador en serie y asesino de mujeres", motivo "más que justificado" para que no se celebre una obra "de tal calibre".

"Sensacionalismo y trazo grueso, garantía de mal arte", ha espetado el diputado de Vox, quien considera "de sentido común" que se pueda "filtrar" el contenido de una obra teatral como la suspendida en Talayuela.

A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha lamentado la "censura" a la obra teatral 'El señor puta o la degradación del ser' en Talayuela que busca "sensibilizar" contra la violencia machista.

Ha abogado por el contrario por la articulación de "espacios de cultura libre" que permitan "defender la libertad de expresión" y acabar "con la censura y la persecución".