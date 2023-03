Un sello discográfico acaba de publicar 'Pärt: Lamentate', con Pedro Piquero y la OEX

El sello discográfico Brilliant Classics acaba de publicar, bajo su serie 'Piano Classics', el disco 'Pärt: Lamentate' con el pianista Pedro Piquero y la Orquesta de Extremadura dirigida por Álvaro Albiach.

Grabado en julio de 2022 en el Palacio de Congresos de Badajoz con la Orquesta de Extremadura, 'Pärt: Lamentate' se lanzó el pasado 24 de febrero y ya está disponible en las principales plataformas de 'streaming'.

En concreto, esta publicación recoge tres obras del compositor Arvo Pärt, reconocido por ser el creador del estilo compositivo del 'tintinabuli', _en latín pequeña campana_.

Su producción, "prolífica", es principalmente música sacra, inspirada en música antigua, y ha sido reconocida con distinciones como el prestigioso Praemium Imperiale, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, en la categoría de Música y Ópera, o el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Oxford.

Así pues, se puede encontrar la pieza fundamental de este disco, 'Lamentate', para piano y orquesta. De 2002, es un encargo del Museo Nacional Británico de Arte Moderno _Tate Modern de Londres_, inspirado en una escultura gigantesca del escultor británico Anish Kapoor, Marsyas.

Se trata de una obra concertante de 40 minutos para piano y gran orquesta que consta de diez movimientos continuos en la que destaca la interpretación de Pedro Piquero, según indica la Orquesta de Extremadura en una nota de prensa.

Pedro Piquero fue alumno de Esteban Sánchez en España y de Caio Pagano en Estados Unidos, además de ser invitado por la pianista Maria João Pires a una residencia en el Centro para el Estudio de las Artes Belgais, en Portugal.

Centrado en desarrollar grabaciones discográficas como esta, ha recibido por ello reconocimientos como el Premio de la Música Independiente 2010 al mejor disco de música clásica, por el segundo volumen de la obra completa para piano de Manuel Blasco de Nebra.

Completan el disco 'Psalom', para orquesta de cuerdas, la versión de 1995 sobre una pieza original compuesta diez años antes sin instrumentación específica.

Y 'Cantus in Memoriam of Benjamin Britten', de 1977, una de las piezas más populares de Pärt, "si no la que más, en parte por varias apariciones en cine y documentales de televisión", agrega la agrupación extremeña.

'Piano Classics' se ha encargado de editar este disco, como sello especializado en la edición de grabaciones de piano solo y conciertos para piano. Su objetivo es proyectar a pianistas, a menudo jóvenes, y con gran talento como es el caso de Pedro Piquero.

El trabajo de grabación se realizó en julio de 2022 en el Palacio de Congresos de Badajoz, con la Orquesta de Extremadura dirigida por Álvaro Albiach, en la que es la segunda grabación con el anterior director titular y artístico de la OEX. La primera fue 'The Future Heritage', un recopilatorio sobre José Zárate editado por Sony Classical.