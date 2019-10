'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas' es preseleccionada para los Oscar

La película extremeña 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas' ha sido seleccionada en la lista de 32 candidatas al Oscar de mejor película de animáción la Academia de Hollywood.



Esta cinta esta basada en la novela gráfica original del cacereño Fermín Solís, que ha coproducido y ha sido realizada mayoritariamente en Extremadura, en los estudios de The Glow de Almendralejo.



Cabe recordar que esta película fue candidata, junto a 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, y 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, para optar a los Premios Oscar en la categoría de Mejor película de habla no inglesa, si bien finalmente la cinta que pasó el corte fue la del director manchego.



La preselección a los Oscar culmina una semana en la que el largometraje de animación ha sido seleccionado a varios certámenes internacionales.



Por un lado, la película ha sido la elegida por el Ministerio de Cultura como representante española para competir en los Arab Critics Awards, que se celebrarán en El Cairo. Cada país europeo selecciona su película para este concurso y 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas' ha sido la candidata española en estos premios.



Posteriormente, el miércoles se dieron a conocer los nominados a los European Film Awards, el equivalente europeo a los Oscar. La cinta con coproducción extremeña está en la cuaterna de los nominados a Mejor Película de animación junto con otras 3 producciones francesas.



Todos estos reconocimientos suponen un "gran hito" para el cine extremeño, ya que nunca una cinta producida en Extremadura ha conseguido alcanzar tantos éxitos.

Éxitos que se suman a los premios en el Festival de Málaga, al de Los Ángeles, al de Annecy, y una larga lista que no hacen sino dar a conocer en todo el mundo esta historia que narra el viaje de Luis Buñuel a Las Hurdes, para rodar su tercera película, el documental Tierra sin Pan.



'Buñuel en el laberinto de las Tortugas' es una co-producción hispano-holandesa, que partió de un cortometraje producido por la extremeña The Glow en el año 2015, y que creció al sumar socios al proyecto para convertirla en largometraje.



Las productoras implicadas son las españolas The Glow, Sygnatia, Hampa Studio y la holandesa Submarine.



El productor y director de la productora y el estudio de animación extremeño, José María Fernández de Vega, ha declarado que 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas' es un "hito para la industria cultural en Extremadura", ya que está llevando una historia que se desarrolla en la región, basada en un libro de un extremeño y que se ha hecho "en gran parte con talento extremeño, por todo el mundo".



"Apoyar proyectos de este calado, es reafirmar nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestro arte y nuestras capacidades", ha señalado.



La cinta cuenta con el apoyo de las Ayudas a producción de largometrajes de la Junta de Extremadura, y también tiene participación de la Diputación de Badajoz, Canal Extremadura y Ayuntamiento de Almendralejo.