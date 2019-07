Fundación CB participa activamente en el Festival Ibérico de Cinema en Badajoz

Fundación CB, además de patrocinar el Festival Ibérico de Cinema junto a Ibercaja, tiene una participación activa en este certamen que se celebra cada año en Badajoz.

Así, por ejemplo, en la mañana de este martes, 16 de julio, ha tenido lugar la inauguración de la exposición "FIConos", una muestra de carteles que conmemora el 25 aniversario de este evento cinematográfico.

En concreto, el Director del Festival, Alejandro Pachón, y el Director de Fundación CB, Emilio Jiménez, han presentado todos los detalles de esta exposición que estará en el Espacio CB Arte (avenida Santa Marina, 25) hasta el 31 de julio.

Cabe destacar que la muestra podrá visitarse de martes a viernes de 18:00 a 21:30 horas; sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:30 horas; domingos de 11:00 a 14:00 horas, tal y como informa Fundación CB en una nota de prensa.

CINE SIN LÍMITES

Por otro lado, Emilio Jiménez ha aprovechado la ocasión para recordar que el 18 de julio, también en el marco del Festival Ibérico de Cinema, la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) acogerá la sección de cine inclusivo del festival: "Cine sin límites".

De esta forma, a las 10:30 horas se proyectarán los cortos: "Yes we can" de Lucía Brito y "Distintos: Así se hizo" de Josevi García. Además, el director de "Distintos" ofrecerá una master class sobre "Cómo se crea un film".