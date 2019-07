Javier Mariscal se alza con el premio Pop Eye a las Artes Plásticas

El jurado de los Premio Pop Eye ha decidido premiar la trayectoria del artista Javier Mariscal con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, mientras que el grupo luso The Twist Connection se ha alzado con el premio al Grupo Revelación Portugués.

Ambos recogerán sus galardones en el marco de la decimocuarta edición de los Premios Nacionales de la Música y las Artes, que se celebrarán los días 8 y 9 de noviembre en Plasencia (Cáceres).

Los dos premiados se unen a la diseñadora Sybilla, que recibirá el Premio Nacional de Moda, galardón que fue anunciado el pasado mes de abril por la asociación cultural Bon Vivant, que organiza los galardones.

JAVIER MARISCAL

Javier Mariscal (Valencia, 1950) es pintor, diseñador y dibujante de cómics que desarrolla su trabajo en todo tipo de soportes y disciplinas. El diseño de mobiliario, el interiorismo, el diseño gráfico, el paisajismo, la pintura, la escultura, la ilustración, el diseño web y multimedia y la animación son objeto de su actividad profesional.

Junto con el equipo de Estudio Mariscal, que fundó en 1989, ha realizado en los últimos años, entre otros muchos trabajos, el interiorismo y la gráfica de la tienda H&M de Barcelona, la colección para el contract de Uno Desing o la planta 11 del Gran Hotel Domine Bilbao del grupo Hoteles Silken.

También tiene en nómina la imagen gráfica de la 32 edición de la America's Cup, la imagen y comunicación de Camper for Kids, la exposición sobre su trabajo Mariscal Drawing Life en el Design Museum de Londres, y la pérgola escultórica para el Hospital Río Hortega de Valladolid.

A estos trabajos se suman dos publicaciones monográficas: Mariscal Drawing Life y Sketches, la difusión de la nueva Ley del Menor de la Generalitat de Catalunya, la exposición retrospectiva Mariscal en La Pedrera.

En el 2010, estrenó el largometraje de animación Chico y Rita que ha dirigido junto a Fernando Trueba, trabajo acompañado del cómic Chico & Rita, editado por SinsEntido. Y ha publicado, con la misma editorial, el libro ilustrado Los Garriris.

Otros proyectos son el diseño del cartel y los créditos de la película Los Amantes Pasajeros de Pedro Almodóvar, la colección de hogar de la tienda TokStock de Sao Paulo, la campaña Mediterránea de Codorníu, el packaging promocional para la campaña de Estrella Damm 2013 y la imagen Hello Kitty Mariscal para la empresa japonesa Sanrio, la exposición Todas as Cores de Mariscal en el Instituto Tomie Ohtake de Sao Paulo y la exposición The Art Player en el Seoul Arts Center en Corea.

Javier Mariscal ha colaborado con numerosas empresas y , entre los diferentes premios y reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera, cabe destacar el Premio Nacional de Diseño que concede el Ministerio de Industria español en 1999. También fue galardonado con un Premio Gràffica 2016 "por ser creador de la verdadera factoría creativa", según argumentaba el jurado en su veredicto.

THE TWIST CONNECTION

The Twist Connection es una de las mejores bandas portuguesas de los últimos años y en sus filas están cuatro amantes de los sonidos más salvajes de los últimos 70 años, informa la organización de los premios Pop Eye en nota de prensa.

El sonido de este cuarteto de Coimbra podría presentarse en sociedad hace diez años, veinte, treinta o incluso cuarenta, ya que lo importante de su creación es que hacen cosas simples que tienen sentido en cualquier época y que suenan siempre frescas.

Aunque, provenientes de sitios musicales diferentes, los componentes de esta banda se encuentran en un cruce de caminos diseñado por Elvis y en el que confluyen Blues, Rockabilly, Soul, 60's Garage, Pop, Psych, Punk Rock, Post Punk, New Wave o Rock&Roll.