Artistas de Plasencia celebrarán un concierto-homenaje al profesor de canto Juan Sebastián

Artistas de Plasencia participarán el próximo domingo, día 2 de junio, en dicha localidad cacereña, en un concierto-homenaje al profesor de canto Juan Sebastián García Camino, 'Juanse', fallecido este año.

La cita, organizada en homenaje al que fuera profesor del Conservatorio Profesional de Música 'García Matos' de Plasencia por la Asociación de Artistas Solidarios Placentinos, tendrá lugar en el Teatro Alkázar de dicha localidad cacereña a las 19,00 horas.

El presidente de Artistas Solidarios Placentinos, Jesús Muñoz Pascual, ha destacado que se trata de un concierto homenaje que a un músico "que se ha ido pronto pero que ha hecho mucho por la música en Plasencia".

El concierto lleva por título "Escalera al cielo. Show must go on", coincidiendo con que el profesor de canto homenajeado estaba preparando estas canciones para la próxima obra de la asociación.

En concreto, además de Artistas Solidarios Placentinos, participarán en la actividad corales que dirigió, alumnos de 'Juanse', así como compañeros que "no podrán estar en vivo" como es el caso de la soprano Elena Rey o los cantantes Paco Arrojo o Kirby Navarro.

El concierto, que será gratuito pero para el que hay que retirar entrada debido a la necesidad de no superar el aforo del teatro, será un recital de canciones de los años 60, 70 y 80 del pasado siglo. Incluirá también canciones del musical "Jesucristo Superstar" que fue el primero de los musicales que se hizo desde Artistas Solidarios Placentinos con participación de 'Juanse'.

Asimismo, se hará un repaso al resto de musicales realizados por la asociación y las canciones que el homenajeado estaba preparando para la próxima obra de dicho colectivo.

Se disfrutará, igualmente, de otras participaciones y colaboraciones de grupos y corales de la ciudad hasta llegar a las 27 formaciones y artistas.

SERVIDOR DE LAS ARTES

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha destacado la figura de Juan Sebastián García Camino, y ha recordado que era trabajador municipal ya que las cátedras de púa y canto del conservatorio profesional de música las sufraga el consistorio placentino.

Asimismo, ha destacado su figura como "servidor y trabajador público, servidor de las artes y la música". Además, el alcalde placentino ha anunciado que se está estudiando la petición realizada por muchas personas y vecinos del barrio de San Juan, donde residía 'Juanse', para que el espacio entre la plaza de San Juan y la calle Diego de Jerez lleve el nombre de Juan Sebastián García Camino.

Juan Sebastián García Camino falleció en Plasencia a finales del mes de noviembre de 2018 tras una rápida enfermedad. Pocos días antes había interpretado la obra "Katiuska" con la Compañía Lírica Extremeña.

Durante muchos años fue director de diferentes corales en Plasencia, Cáceres o Béjar entre otras poblaciones. De igual modo, como profesor de canto del Conservatorio Profesional de Música de Plasencia fue maestro de grandes artistas como Elena Rey, Alma Campón, Daniel Izquierdo o Marcos Fernández.