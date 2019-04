Congreso prevé "actualizar" figura "clave" de Hernán Cortés desde "mentalidad del S.XXI"

Ep.

El congreso internacional 'Hernán Cortés en el siglo XXI. V centenario de la llegada de Cortés a México' se ha inaugurado este jueves en Medellín (Badajoz) con el objetivo de "actualizar" la figura "clave" que supone este personaje para "juzgarlo con la mentalidad del siglo XXI" y no con la del XIX.



Así lo ha explicado el presidente de la Federación Extremadura Histórica, José Ángel Calero, uno de los organizadores de este congreso, quien ha resaltado que Hernán Cortés es un "personaje clave" y uno de los "grandes" del siglo XVI.



"Y tenemos que juzgarlo con la mentalidad del XXI y no con la mentalidad del XIX que es el gran problema", ha destacado Calero, toda vez que ha añadido que "todas estas polémicas que ha habido recientemente no tienen ningún sentido, es anacrónico y no tiene ningún sentido".



En declaraciones a los medios previas a la inauguración del congreso, ha indicado que durante el mismo van "a estudiar académicamente a Cortés" y a partir de ahí "el futuro decidirá". "Yo creo que habrá un antes y un después del congreso de Hernán Cortés de Medellín y Trujillo porque vamos a actualizar el conocimiento de la figura de Cortés, de su obra, de sus antecedentes y de sus consecuencias evidentemente", ha remarcado.



Sobre el propio Hernán Cortés, Calero ha considerado que "tenía una personalidad arrolladora capaz de concitar intereses a favor y en contra" y "sobre todo capaz de pensar en el después, qué va a pasar después".



"Él cuando llega allí (México) sabe lo que se va a encontrar, entonces está jugando ya sus alianzas, sus estrategias para conseguir sus objetivos con un ejército que podríamos decir de la 'señorita Pepis', eran 500 hombres nada más", ha explicado Calero al tiempo que ha apuntado que esto "demuestra" una "enorme capacidad de conocimiento del enemigo, de preparación para lo que va a conseguir, es decir, tiene una mentalidad de futuro".



"HABLAR DE PERDONES ES ANACRÓNICO"



Por su parte, el alcalde de Medellín, Antonio Parral, se ha mostrado "esperanzado" de que este congreso suponga "un hito" y "un antes y un después en torno a la figura de Hernán Cortés" que, dado que se conmemora el V centenario de su llegada a México, "ha adquirido ese protagonismo y esa portada de todas las noticias".



A este respecto y preguntado por la polémica generada en las últimas semanas sobre este asunto, Parral ha considerado que "hablar de perdones 500 años después es totalmente anacrónico" ya que se entraría "en una escala de perdones" que no llevarían "a ningún lado".



"Creo que hay que pensar en el presente y sentar bases firmes para el futuro porque creo que nos unen muchas cosas y hablar de perdones y viejas heridas creo que no procede", ha valorado.



Parral ha subrayado que el citado congreso "va a aportar mucho a toda la sociedad" porque el mismo cuenta "con ponentes de altísimo nivel en lo que se refiere al conocimiento de la historia" y del propio Hernán Cortés; "a pesar de que sigue habiendo aspectos de la vida de Cortés que siguen sin ser suficientemente conocidos", ha puntualizado.



"HAY QUE CONSIDERAR LA MODERNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN"



Por último, Christian Duverger, del École des Hautes Études en Sciences Sociales de París que ha dado la conferencia inaugural del congreso, ha destacado que "hay que considerar la modernidad de la investigación y no tanto la visión del pasado" sobre la conquista.



"Esa visión pasada viene del siglo XIX, es una visión decimonónica absoluta que en parte viene de la leyenda negra y en parte de la incomprensión y lo que vamos a tratar de hacer es mejorar la comprensión del proceso que fue complejo", ha detallado.



Así, ha señalado que "la idea" es que "hay que cambiar nuestra perspectiva" ya que "Cortés entra en México conociendo como funcionaba el mundo prehispánico porque radicó 15 años en el mundo ya indígena", por lo que sabía "perfectamente todo" lo que iba a encontrar e "hizo una elección que era entrar dentro del marco indígena", ha manifestado.



Por eso, ha proseguido Duverger, Cortés "no entra con un ejército" porque "sabe cómo hacer, cómo llegar al control del país por la palabra y por el conocimiento de los usos locales". Así, ha añadido que este personaje histórico no llevó "las técnicas de combate de occidente con él" sino que "entra en otro sistema y de ahí va a nacer un país mestizo".



"Creo que el propósito de este encuentro es precisamente proponer matices a la historia conocida y descrita en los libros de texto; si entramos en este campo, matizar la historia, evidentemente eso suaviza la historia y no podemos reducirla a una serie de combates", ha ensalzado Duverger, quien ha insistido en que "el proceso de la conquista y del encuentro" es "más complejo".



De este modo, ha considerado que el objetivo de este congreso "es entender mejor y si mejoramos nuestra manera de entender evidentemente eso elimina muchas preguntas".



Cabe señalar que este congreso, en el que se dan cita más de 300 personas, está organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Federación Extremadura Histórica y reúne a expertos y académicos de ambos lados del Atlántico.



El mismo se estructura en torno a cinco líneas temáticas centradas en la biografía de Hernán Cortés, su proceso de conquista, la trascendencia de la misma y la leyenda negra e importancia de los conquistadores en la actualidad. Cabe señalar que se desarrollará durante tres días, hasta este sábado, en Medellín y Trujillo.