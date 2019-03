Vara defiende la cultura inclusiva y una creatividad y libertad de expresión sin "límites"

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este miércoles la necesidad de seguir trabajando para lograr que el sector de la cultura sea "verdaderamente inclusivo", al tiempo que ha destacado que la creatividad y la libertad de expresión "no tienen límites ni fronteras".



En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones en Mérida, durante la inauguración de la 'Jornada de Industrias Culturales y Creativas: Cultura, Innovación e Inclusión Social', un acto que también ha contado con la presencia de la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, entre otras autoridades.



Así pues, el máximo mandatario extremeño ha rechazado que una parte de la sociedad se atribuya la capacidad de decir lo que se puede y no crear y ha subrayado que la cultura es "básicamente creatividad y no se le puede poner límites".



Y es que "no se puede censurar la creatividad ni la libertad de expresión", ha apuntado Fernández Vara, quien también ha reconocido el papel clave que juega la cultura en la lucha contra la despoblación de los pueblos, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.



De este modo, ha añadido que la cultura consigue llenar de vida los núcleos rurales y ha agradecido en este sentido la labor que realizan quienes posibilitan que se desarrollen múltiples actividades en lugares como las casas de la cultura o los espacios para la creación joven.



A su vez, el presidente de la Junta ha reflexionado sobre lo que significa, en la actualidad, la plena inclusión y la accesibilidad universal y ha recordado que hace más de veinte años, cuando se creó la primera normativa de accesibilidad, el objetivo era eliminar obstáculos físicos y, poco a poco, se han dado pasos para pasar del concepto de normalización al de plena inclusión.



De este modo, ha apuntado que la plena inclusión no tiene solo que ver con el ámbito de las barreras físicas o educativas, sino también con el cultural, por lo que ha abogado por seguir trabajando para que las personas con discapacidad puedan "no solo acceder a los espacios culturales, sino también participar en ellos, crear, soñar y sentirse realmente libres".



Finalmente, Fernández Vara ha animado a las personas asistentes a luchar contra la censura y quienes intentan construir una sociedad basada en principios e ideas uniformes.

"La libertad no tiene límites, no tiene fronteras y tenemos que hacer todo lo posible porque siga siendo así", ha sentenciado.