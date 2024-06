El PP negociará con Vox las inversiones del remanente en el Ayuntamiento de Cáceres

Ep.

El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cáceres buscará el apoyo del grupo municipal Vox para sacar adelante las inversiones del remanente de tesorería que ayer fueron rechazadas por el Pleno municipal, al no conseguir los 'populares' el voto afirmativo de la formación de Santiago Abascal, con lo que, junto al voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, hizo que las propuestas del Gobierno en minoría de Rafael Mateos se quedaran encima de la mesa.



El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, se ha referido este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local al resultado del pleno extraordinario celebrado ayer, en el que, según ha dicho, "se puso de manifiesto la seriedad de un gobierno que está centrado en la gestión y en las necesidades de los cacereños y cacereñas".



Orgaz no comparte los argumentos de los grupos de la oposición, incluido Vox, que reprocharon al Ejecutivo local que no se hubiera contado con ellos para diseñar este plan de inversiones que suponía gastar unos 13 millones de euros en diferentes infraestructuras y servicios y destinar otros 11,4 a saldar la deuda financiera de las arcas municipales.



El portavoz municipal asegura que los grupos sí conocían las propuestas y sabían que se estaba trabajando en ellos desde la Comisión de Economía ordinaria del mes pasado cuando se habló con ellos para que incorporan proyectos. Además, ha reprochado que en la Comisión de Economía celebrara la semana anterior de forma extraordinaria para fijar posiciones, Vox y PSOE se abstuvieran y después, se haya cambiado el sentido del voto.



Según esgrimió Vox en el debate, en ese paquete de medidas se incluían algunas propuestas afines a la Agenda 2030 que la formación no comparte, por lo que ahora el PP negociará esas propuesta para intentar salvar el grueso de las inversiones propuestas en el remanente de tesorería, ya que son "una gran oportunidad para sanear las cuentas de esta ciudad, dejar la deuda financiera a cero y ejecutar inversiones estratégicas para Cáceres y otras muy demandadas en los barrios", ha dicho.



"Vox ha dejado de manifiesto que hay algunas inversiones o que hay algunas propuestas de este expediente, concretamente las relacionadas con la Agenda 2030, que no le gustan. Pues en esa negociación nosotros tendremos que ver qué es lo que más interesa a la ciudad de Cáceres en este momento y en eso estamos trabajando", ha señalado.



"Lo que deben tener claro los ciudadanos de Cáceres es que el equipo de Gobierno del Partido Popular no les va a dejar tirados. Vamos a seguir centrados en gestionar, y no en pensar en clave electoral como parece que están haciendo otros", ha recalcado.



Respecto a la postura del PSOE, que votó en contra de los expedientes de inversiones cuando en la comisión se había abstenido, el portavoz le ha pedido "seriedad" y que expliqué qué no le gusta del expediente." No sabemos si no le gusta que se reduzca la deuda que se generó en la pasada legislatura o si no le gusta que se hagan inversiones en los barrios, que gran parte de ellas también vienen derivadas de la anterior legislatura", ha ironizado.



Por ello le ha recordado a los socialistas que "estar en la oposición también exige seriedad y más cuando uno acaba de salir del gobierno municipal y, por lo tanto, es responsable de muchas de las actuaciones a las que este equipo de gobierno tiene que hacer frente en la actualidad".



A renglón seguido, Orgaz ha recalcado que el Gobierno de Rafael Mateos es un gobierno en minoría "pese a ese discurso que de manera reiterada algunos partidos como el Partido Socialista y Unidas Podemos vienen mostrando de que hay un gobierno de facto de Partido Popular y de Vox".



"Ayer quedó de manifiesto que no hay gobierno conjunto, que lo que nosotros venimos diciendo es que somos un gobierno en minoría, y al final lo de ayer pues viene a demostrar eso de que dato mata relato", ha remarcado.



"Seguiremos hablando para llegar a acuerdos, que es lo que tiene que hacer un partido que gobierna en minoría. Y nosotros gobernamos en minoría, porque así hemos decidido. Esto es algo por decisión y no por imposición", ha concluido.