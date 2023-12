Belén Fernández, "en absoluto", se va a presentar para optar a secretaria regional PSOE

Ep.



La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres y exdiputada en el Congreso, Belén Fernández, ha indicado que "en absoluto" va a presentarse para optar a la Secretaría General de los socialistas extremeños para relevar a Guillermo Fernández Vara, y considera una "deslealtad" al partido que se anuncien candidaturas cuando todavía no se ha abierto el proceso congresual.



Fernández ha señalado que las "filtraciones" de su nombre como posible candidata son "interesadas" y no obedecen a su intención, porque ella, "en ningún caso", se ha postulado como posible candidata. Además, a la pregunta de si apoyaría al actual presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en su carrera hacia la Secretaría General del PSOE en Extremadura ha contestado de forma tajante que "no".



"Yo no apoyaría a Gallardo si hay una alternativa clara a ese proyecto. Aquí lo que ocurre es que se están saltando los tiempos. El proceso todavía no está convocado. Y como el proceso todavía no está convocado hay que tener todo el respeto para que, en los plazos que se van a abrir para la presentación de candidaturas, valoremos las candidaturas que hay", ha sentenciado.



En una rueda de prensa este viernes y a preguntas sobre este asunto, la también secretaria local de los socialistas cacereños ha incidido en que cree que "se está cometiendo una falta de lealtad con el partido", porque se están saltando todos los procedimientos y los plazos para abrir el proceso de primarias, que todavía no está convocado.



"La lealtad con el partido para mí es esencial. Y creo que las expresiones que estamos viendo los últimos días en prensa se distancian mucho de esa lealtad necesaria con el partido", ha añadido, al tiempo que ha recordado que los plazos para presentar candidatura se abrirán a finales de enero "y las personas que se quieran postular a día de hoy están estudiando sus posibilidades reales y hay que permitir que tengan ese tiempo para ver si realmente tienen opciones para poder optar a la Secretaría General o deciden no hacerlo".



Así, ha insistido en que "todavía" no se sabe quién se va a postular hasta que no se vean "realmente" las opciones que pueda haber de optar a esa Secretaría General o no. "A mí desde luego, lo que estamos viendo en estos días, me parece una historia de lealtad con el partido y ya eso me genera un rechazo, independientemente de las candidaturas que luego se puedan presentar en los plazos", ha recalcado.



"Ni yo me postulo a candidata, ni estamos ya en un proceso abierto y lanzado para presentar candidaturas, ni otras tantas cosas que se están diciendo que no obedecen a la realidad", ha insistido Fernández que cree que las personas que quieran presentarse están ahora escuchando a la militancia y sus "sensibilidades", y viendo las posibilidades reales de poder optar a la Secretaría General del PSOE extremeño, ya que, a su juicio, el proyecto que se presente tiene que "convencer" a los militantes pero también a la "ciudadanía".



Sobre la posibilidad de que la vicesecretaria general del PSOE de Extremadura y natural de Cáceres, Lara Garlito, pueda presentar su candidatura ante la premisa de que la dirección nacional del partido prefiera que sea una mujer, Fernández ha dicho que "Ferraz no se ha postulado todavía", y ha insistido en que "todos son mensajes que se están dando muy intencionados para generar una sensación en torno a una candidatura que no es real".



Finalmente, a la pregunta de si ya es el momento de que al frente del PSOE extremeño esté alguien de la provincia de Cáceres tras los mandatos de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara, ambos de la provincia de Badajoz, Fernández ha dicho que "sí" aunque no quiere entrar en "discursos de provincianismo" porque lo importante es hablar de un proyecto regional.



"Pero sí que creo que a día de hoy las opciones que tenemos en Cáceres sí que son la imagen de un proyecto de futuro, de un proyecto que se alinea con lo que la ciudadanía nos está pidiendo como representantes que somos de sus intereses y que además, creo que da respuestas a las lecturas que podemos hacer de lo que nos dijeron los electores y las electoras en las urnas el día 28 de mayo", ha concluido.