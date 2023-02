Red Circular Fab de la provincia Cáceres selecciona seis proyectos para próximos meses

La segunda edición del programa de Emprendimiento de la Red Circular FAB, impulsada por el Área de Innovación y Provincia Digital de la Diputación de Cáceres, ha arrancado con la selección de seis proyectos.

El diputado del área, Santos Jorna, se ha reunido con los emprendedores seleccionados, quienes han explicado y dado detalles de sus proyectos, entre los que se cuentan una herramienta para ayudar en las terapias a niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista, una aplicación para atender a personas con celiaquía, una plataforma de venta de regalos personalizados, otra que busca dar una nueva vida a objetos o prendas que tengan un valor sentimental para su propietarios, un programa de acompañamiento durante entrenamientos de natación o una central de reservas para el Tajo Internacional y Sierra de San Pedro.

Estos proyectos seleccionados, entre los 14 que se han presentado este año, seguirán un proceso de mentorización y asesoramiento personalizado durante 8 mese. Un desarrollo y trabajo que se llevará a cabo a través de los diferentes centros Circular FAB de la provincia, en función de las características concretas de los propios espacios y los materiales y las tecnologías necesarias para cada uno de los proyectos.

Además, se ha recordado a los participantes que todos los centros están interconectados a través de un sistema de networking y articulados en red para poder compartir recursos, herramientas, ideas, proyectos y conocimiento, entre unos CircularFab y otros, es decir entre los centros que están ubicados en Arroyo de la Luz, Valencia de Alcántara, Trujillo, Miajadas y Moraleja, además del centro de referencia El Círculo, en la capital cacereña.

En este encuentro, el diputado ha querido transmitir “ánimo y fuerzas” a los emprendedores, haciendo hincapié en la importancia de estas iniciativas “que caminan hacia el emprendimiento en el ámbito digital, contribuyendo, a su vez, al crecimiento y desarrollo económico de la región”.

Según Jorna, “ya no puede haber ni una sola empresa en nuestra provincia que no tenga conocimientos digitales, que no tenga capacidad de desarrollar al menos para lo que su negocio necesita todas las oportunidades que el mercado digital le ofrece; por eso son tan importantes estos espacios, estos centros CircularFab, donde vais a poder decir: ‘yo tengo este proyecto y quiero saber qué hay para mejorar o poner en el mercado este producto y hacerlo con garantías de éxito, cómo me puede ayudar la tecnología para conseguir los objetivos’. Así que aprovechad este espacio porque no hay otro sitio mejor, lo que hacemos aquí y de la forma que lo hacemos, con una red de CircularFab en cinco comarcas, más el centro de referencia, no lo hay en otro lugar”.

Además, el diputado ha recordado a los seleccionados que, a lo largo del pasado año, los CircularFab han desarrollado 1.068 actuaciones y 4.255 personas pasaron por estos centros “buscando algo relacionado con el saber, con el conocimiento y con el emprendimiento; además, se desarrollaron numerosas actuaciones de tutorización de empresas, de visitas para conocer qué era ese híbrido entre lo circular y lo digital… Miles de personas, en definitiva, que ya saben el recurso que tienen en sus comarcas”.

Los proyectos seleccionados

– PiLHaR, de Gloria Díaz: Herramienta orientada a facilitar la incorporación de robots educativos en terapias para niñas y niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista), permitiendo al personal terapéutico, que generalmente no cuenta con conocimientos sobre robótica o computación, poder programarlos de forma sencilla e intuitiva.

– ConCeliaquía.com, de María de las Mercedes García: Proyecto web/app de soluciones integrales para personas con celiaquía. El sitio o app contaría, entre otros, con diferentes áreas: una dedicada a ofrecer información sobre la enfermedad; otra con recetarios organizados según nivel de dificultad, tiempo e ingredientes; otra zona de servicios de nutricionista, pudiéndose realizar de forma online o presencial en consulta, y, finalmente, otro área con publicaciones y/o productos para adquirir libros de recetas, productos, etcétera.

– Kbonitas, de Almudena Rodríguez Ramos: Proyecto marketplace de regalos personalizados mediante técnicas de sublimación, vinil, corte, DTF y láser. Esta última se está empezando a implementar gracias al Circular FAB de Moraleja. Los productos a personalizar son textiles, láminas natalicias, tazas, cojines, huchas, artículos de navidad, regalos para eventos como bodas, bautizos, comuniones, entre otros.

– Mejorregalodelmundo.com, de María Águeda Valle y Javier Pereira: Marketplace con el que se pretende conservar y dar nueva vida a objetos y prendas con un valor sentimental para sus propietarios. Su misión es recuperar esas prendas u objetos y transformarlos en otros totalmente nuevos y funcionales, potenciando de esta manera una economía circular. No solo transforman prendas u objetos sino que también se recuperarán instantes, momentos, emociones… que han sido relevantes en la vida de sus clientes.

– SwimPadChrono, de Manuel José Casillas: Proyecto destinado al acompañamiento durante los entrenamientos de natación y enfocado a personas comprometidas con la competición, un proyecto constituido por dos productos: un cronómetro automático y una app móvil. Ambos conforman un complejo dispositivo que actúa como un cronómetro automático personal que almacena las marcas de tiempo de los diferentes usuarios, gracias a tener un entrenamiento pre-configurado desde la aplicación móvil. Los datos obtenidos se pueden descargar y así poder visualizarlos o compartirlos con otros nadadores

– Central de Reservas Tajo Internacional–Sierra de San Pedro, de Francisco Luis Tejero: Una Web y una app con las que se busca introducir las nuevas tecnologías en las empresas turísticas y de viajes que conforman el territorio, generando así un sector organizado y de fácil acceso para los potenciales visitantes y crear una comunidad más allá de las ventas. La creación de esta web, los servidores, la presencia en redes sociales y la app para smartphone permitirá conocer mejor a los clientes y establecer una relación duradera en el tiempo. La estrategia es crear paquetes turísticos para que el turista pueda organizar su visita al territorio, teniendo una comunicación más fácil y directa con las empresas de la zona.

Estos seis proyectos se suman, así, a los seis seleccionados y puestos en marcha en la primera convocatoria del Programa de Emprendimiento de la Red CircularFAb, como son Circular Retex, Artesanía LaMíaCreativa, Kronos, Test de Guardia, MaríaMira Confecciones y Esculturas vivas.