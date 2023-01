CSIF y UGT anuncian movilizaciones en la Policía Local de Cáceres por sobrecarga trabajo

Ep

Los sindicatos CSIF y UGT han anunciado movilizaciones en la Policía Local de Cáceres ante la sobrecarga de trabajo de los agentes y la falta de acuerdo en la negociación con el Gobierno local sobre el nuevo cuadrante de horarios, lo que obliga a los agentes a realizar horas extras para poder cubrir los eventos de la ciudad.



La negociación del nuevo cuadrante lleva seis meses sobre la mesa sin llegar a acuerdos significativos, por lo que "la plantilla se siente engañada por el equipo de Gobierno por culpa de una negociación que se alarga en el tiempo y sin avances". Por ello, las dos organizaciones sindicales consensuarán con la plantilla un calendario de movilizaciones y de "medidas de presión" que pongan de manifiesto "el malestar generalizado por la falta de voluntad negociadora".



En la última reunión entre los representantes sindicales y la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Pulido, la responsable municipal "se desmarcó con unas exigencias fuera de toda lógica",a seguran CSIF y UGT, ya que "quiere disponer de los descansos de los policías a la carta y obligarles a realizar servicios extraordinarios".



"La policía tan solo quiere un cuadrante acorde con las funciones que desempeña como fuerzas y cuerpos de seguridad, como ya lo tiene la Policía Nacional y numerosas plantillas de Policías Locales de Extremadura", informan en nota de prensa.



Así, recuerdan que "como medida de buena voluntad con la ciudad y con el propio equipo de Gobierno", los agentes decidieron realizar servicios extraordinarios voluntarios en el partido de fútbol Cacereño-Real Madrid y en la Cabalgata de Reyes, por el significado que tenían estos dos eventos para la ciudad y especialmente para los niños cacereños.



"Pero, a partir de hoy, no se va a realizar ni un solo servicio extraordinario más mientras no haya una negociación real y efectiva que permita un cuadrante que cumpla con lo establecido en el Acuerdo-Convenio, y que el actual es ilegal al no permitir a los policías descansar el 50% de los fines de semana", añade la nota.



Según mantienen ambos sindicatos para poder llevar a cabo los múltiples eventos que se desarrollan en la ciudad se necesita un número acorde de agentes. "No se pueden realizar eventos multitudinarios si no tienes un número de efectivos adecuado a las necesidades y demandas de la ciudad", inciden, al tiempo que recuerdan que en la Policía Local de Cáceres "hay una merma de efectivos acuciante desde hace años ante la dejadez de la Administración para ponerle una solución".



Cabe recordar que, en la actualidad entre jubilaciones y paso a segunda actividad solo hay unos 110 policías para ejercer funciones operativas de calle. "No sólo hay muchos menos efectivos que hace una década, sino que además hay 15 plazas vacantes sin cubrir", aseguran los sindicatos.



"La pasividad de la Administración para cubrir estos puestos, agravado por el número mínimo de policías establecidos por Jefatura por tuno de trabajo, origina que los agentes no puedan disponer de sus días libres cuando los necesitan", añaden.



Para paliar esta situación, y evitar que se siga castigando a una plantilla que soporta una sobrecarga de trabajo y de turnos extras por la falta de efectivos, es urgente una convocatoria para cubrir las plazas vacantes por comisiones de servicio, hasta que se puedan ocupar de forma definitiva dentro de más 18 o 24 meses. Además, la tasa de reposición para policías locales esta en 125%, por tanto, podrían convocarse a día de hoy unas 20.



CSIF y UGT mantienen que todas las plazas vacantes sin cubrir están suponiendo un ahorro considerable para el Ayuntamiento de Cáceres, y "esto no está repercutiendo en mejoras en medios técnicos y materiales para el colectivo, para poder así dar mejor servicio a la ciudadanía".



La "sobrecarga de trabajo" que está padeciendo la plantilla, agravada con la falta de descansos "dignos" por no poder disponer de sus días libres, "está generando una situación límite y un descontento general que está repercutiendo en sus facultades psicofísicas, que se puede ver reflejada en un incremento de accidentes laborales".



Y, ha concluido que "no van a permitir que la dejadez del equipo de Gobierno, agravada por la insolvencia de la concejala de Policía, haga que los agentes no puedan disponer de un cuadrante digno ni poder disponer de sus días de descanso cuando los necesiten, entre otros motivos, para poder conciliar su vida familiar y laboral como tienen derecho todos los trabajadores",