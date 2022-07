Francisco Javier González nuevo concejal de Cs en Cáceres y Guardiola dimite como edil

Ep



González Martín, de 44 años y natural de Perales del Puerto, es visitador médico y reside en Cáceres. Formó parte de la lista electoral con la que Ciudadanos concurrió a las elecciones municipales en 2019, cuando consiguió cinco concejales en el consistorio cacereño, ahora es el nuevo edil de la formación en Ayuntamiento de Cáceres.



A los pocos meses, el nuevo edil se dio de baja en el partido que, actualmente, cuenta con tres escaños en el ayuntamiento cacereño tras el abandono de las siglas de Francisco Alcántara y Mar Díaz, que permanecen en el consistorio como concejales no adscritos.



El pasado mes de mayo, Antonio Ibarra entregó su acta de concejal por lo que se daba paso al siguiente de la lista, Francisco Javier González Martín, que hoy ha jurado su cargo como concejal del GrupoMunicipal Ciudadanos en el Pleno ordinario del mes de julio.



El alcalde Luis Salaya le ha dado la bienvenida a la corporación municipal y le ha deseado que su aportación a la política local "sea fructífera". El grupo Ciudadanos se queda constituido ahora por la portavoz Raquel Preciados, Ñete Bohigas y Francisco Javier González.



Cabe destacar que la primera votación en la que ha participado el nuevo edil ha sido la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la conocida como plusvalía. Tanto González Martín como Ñete Bohigas se han abstenido mientras que Preciados ha votado en contra.



DIMISIÓN DE MARÍA GUARDIOLA



También en el Pleno municipal del consistorio cacereño se ha conocido la renuncia de María Guardiola como concejala del PP tras ser elegida presidente regional de su partido el pasado fin de semana.



La dimisión de Guardiola viene justificada por motivos profesionales con el objetivo de dedicarse a la nueva labor que tiene en el partido a nivel regional a un año de las próximas elecciones autonómicas, en las que la cacereña encabezará la lista de los 'populares' a la Junta de Extremadura.



Guardiola, muy emocionada, se ha despedido de la política municipal en la que ha estado siete años, cuatro en el gobierno y tres en la oposición. "Ha habido momentos muy buenos y algunos complicados pero que nunca he vivido sola, sino que lo he hecho con el apoyo de mucha gente de mi partido y de otros partidos", ha dicho la ya presidenta regional del PP, que ha indicado que ha actuado "siempre" con "responsabilidad, honradez y transparencia".



"Aunque esto no es garantía de éxito sí me ha permitido dormir tranquila", ha señalado Guardiola que ha agradecido el "cariño, la cercanía, el apoyo y la generosidad de aparcar las diferencias políticas para acercarnos al corazón, a las personas y a todo aquello que nos une".



Guardiola ha manifestado que se va con el "orgullo" de haber pertenecido a una corporación con "verdadera vocación" de servicio público, y en la que ha primado el afecto frente a la confrontación dialéctica. También ha agradecido su labor a los trabajadores municipales y ha recordado que inicia una nueva etapa en la que quiere contribuir con su trabajo a "construir una ciudad mejor para mejorar la vida de la gente".



Por su parte, el alcalde le ha agradecido estos ocho años en el ayuntamiento y le ha deseado que mantenga ese compromiso de trabajar por la ciudad desde la Junta de Extremadura y que "le vaya todo muy bien".



Marisa Caldera, que ya fue concejala de Asuntos Sociales con Elena Nevado como alcaldesa, sustituirá a María Guardiola como nueva concejala del PP y vuelve así a la primera línea de la política local que dejó en 2019. Caldera ocupaba el número 10 de la lista que presentó el PP a las elecciones municipales, en las que consiguió 7 concejales, por lo que se quedó fuera del grupo municipal, al que regresará ahora.