Presupuestos Ayuntamiento Cáceres para 2022 irán a un Pleno extraordinario el 27 de junio

Los Presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres para 2022 se debatirán en un Pleno extraordinario el lunes 27 de junio una vez se celebren las reuniones de los consejos rectores de los organismos autónomos, para aprobar sus respectivos presupuestos, y la posterior Comisión de Economía, pasos previos para que el documento se apruebe de forma inicial en sesión plenaria.



Así, la fecha prevista para las reuniones de los organismos autónomos sería el miércoles 15 de junio en horario de mañana. La primera reunión a las 9,00 horas se ha fijado para el consejo rector de la Universidad Popular, a continuación será el turno del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), para seguir con el consejo rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y terminar con la reunión del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).



Una vez aprobados los presupuestos de estos organismos se celebraría la Comisión de Economía, prevista para el lunes 20 de junio, y una semana más tarde, el lunes 27, se celebraría el Pleno extraordinario para aprobar de forma inicial el Presupuesto de 2022.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha avanzado este jueves que confía en seguir manteniendo los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas, que necesitan de los votos de los tres concejales de Unidas Podemos (UP) y el del concejal no adscrito Teófilo Amores, para conseguir los 13 votos que dan la mayoría.



Cabe recordar que UP ha solicitado una reunión con el regidor cacereño para que se aclare la postura del Gobierno local frente a la mina en la Montaña, un proyecto al que la formación morada se opone. Esa reunión se celebrará la próxima semana, según ha confirmado Salaya en declaraciones a los medios este jueves antes de asistir a un acto en el complejo cultural San Francisco.



El regidor ha insistido en que la postura del Ejecutivo local es "exactamente la misma de siempre" que es la de oponerse a una mina a cielo abierto, y confía en que este asunto no será un obstáculo para conseguir los apoyos que saquen adelante los presupuestos municipales.



"Unidas Podemos y el PSOE en Cáceres, por suerte, tiene enormes discrepancias porque representan opciones políticas muy diferentes y la convivencia siempre ha sido buena aún con esas discrepancias, por lo que confiamos en que siga siendo buena", ha subrayado Salaya.



LAS CUENTAS PARA 2022



Respecto a los números del Presupuesto para 2022 cabe recordar que recoge unos ingresos y gastos de unos 78,5 millones de euros, incluyendo las propuestas que realizó Unidas Podemos de creación de una oficina municipal de vivienda para promover la emancipación juvenil, la gratuidad del autobús urbano para menores de 16 años de julio a diciembre, un carril bici en la Ronda de la Pizarra, una red de baños públicos y el impulso de la marca Festivales de Cáceres.



Por impuestos directos se ingresarán 34,6 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior, que proviene fundamentalmente al incremento en el IBI y el Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) ya que se recaudarán 2,5 millones más de IBI y 500.000 euros del impuesto de circulación. En concreto, del IBI que está ya al cobro se espera una recaudación de 25,1 millones frente a los 22,6 de 2021, y del impuesto de circulación se prevén unos ingresos de 4.609.660 euros.



Por impuestos indirectos se ingresan 4,2 millones de euros (un 16% menos) debido a una reducción en la partida contemplada en el ICIO, el impuesto de construcción. Por tasas y otros ingresos hay consignados 9,8 millones de euros, lo que supone una subida del 2% porque se recupera la tasa de terrazas, que quedó en suspenso en el 2021 por la pandemia.



En cuanto a transferencias corrientes se ingresarán 24,8 millones de euros (11% más) fundamentalmente por la transferencia del Estado que ha aumentado la cuantía destinada a la financiación local, mientras que por ingresos patrimoniales se prevén ingresos por valor de 560.000 euros, cantidad similar a 2021, sobre todo debido a concesiones y arrendamientos.



En el apartado de gastos, aumenta el dedicado al personal que asciende a 31,2 millones de euros, debido al incremento del 2% de los salarios de los funcionarios fijada por el Gobierno central, y por el reconocimiento de la carrera profesional, además de las contrataciones de diferentes planes de empleo y de estabilidad.



Los gastos corrientes ascienden a más de 26 millones de euros, lo que supone un incremento del 4%, con el objetivo de mejorar servicios que se prestan a la ciudadanía como jardines, limpieza viaria, conservación de vías públicas o recogida de residuos, así como ayudas al turismo o al comercio. Los gastos financieros se mantienen en 63.000 euros.



Con respecto a las inversiones con fondos propios la partida será de 2,13 millones de euros que incluye, entre otras cuestiones, el millón de euros de los presupuestos participativos con las aportaciones de los colectivos vecinales; otros 90.000 euros para el derribo de la sede de Santa Lucía en Aldea Moret; 39.000 euros para la adecuación del refugio en San Blas; o 300.000 euros para la reparación de las cubiertas y los pabellones de la parte vieja del cementerio municipal.



También se contemplan 27.000 euros para mejorar la accesibilidad peatonal en el Parque del Príncipe por la entrada de la calle José Luis Cotallo, donde se retraerá la valla del recinto de la piscina municipal para construir un acerado que conecte el parque con la vía.



El borrador de presupuestos, que se presentó en febrero, ha seguido su tramitación que concluirá con la aprobación inicial este mes de junio, según las fechas que maneja el Gobierno local.