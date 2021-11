Diputación de Cáceres aprueba los Presupuestos 2022 con la mayoría del PSOE y el no del PP

Ep.

La Diputación de Cáceres ha aprobado este martes el Presupuesto para 2022 que asciende a 153,3 millones de euros, con los votos a favor del PSOE, el voto en contra del PP y la abstención del diputado de Ciudadanos (Cs). Al montante total, hay que sumar los 7,3 millones destinados al Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) y los 12,5 millones que se dedican a los consorcios (Pérez Comendador, la Feria de Trujillo y el MásMedio), con lo que el montante de gestión se eleva a 173,1 millones.



El Área de Infraestructuras, con 46,2 millones de euros, es la que recoge una mayor consignación, con el 30% del presupuesto, seguida de Reto Demográfico y Turismo (23,2 millones); Personal (25,4 millones); Hacienda y Asistencia a Entidades Locales (14,6 millones); Cultura y Deporte (14 millones); Medio Ambiente (11,3 millones); Presidencia (11 millones), e Innovación y Provincia Digital (7,3 millones de euros).



La creación de una Escuela de Albañilería en colaboración con la patronal de la construcción que se pondrá en marcha en la finca Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia para apoyar el relevo generacional en el sector, o la puesta en marcha de uno de los tres parques de bomberos que se están construyendo en la provincia, lo que implicará la provisión de 25 nuevos bomberos, son algunos de los proyectos previstos para este 2022, que ha defendido la diputada de Economía y Hacienda, Isabel Ruiz Correyero.



Ruiz ha recalcado que se trata de un presupuesto inversor para atender las necesidades de los municipios, ya que de cada 100 euros un total de 66,7 euros se destinan a inversiones en las localidades de la provincia. El capítulo de inversiones reales contempla 39,5 millones de euros y el presidente de la institución provincial, Carlos Carlos, ha recordado que se irán incorporando remanentes para llevar a cabo programas e inversiones no recogidas en el documento inicial.



Por áreas, en Presidencia se destinarán 978.000 al nuevo servicio de Teleasistencia; 600.000 euros para ayudas al entidades sociales; 70.000 euros a cooperación internacional o un millón de euros a actuaciones urgentes. En el Área de Hacienda y Asistencia a Entidades Locales, en la que se han consignado 14,6 millones, un total de 2,24 millones se destinarán a poner en marcha el Plan Activa Empleo, mientras que 600.000 euros se consignan para contratar personal y compra de mobiliario para pedanías.



El Plan Activa invertirá 28 millones de euros a través del Área de Infraestructuras para ayudar a mejorar la vida en los pueblos con obras de pavimentación, alumbrado público, instalaciones deportivas o la mejora de las dependencias municipales, entre otros proyectos.



El programa de residencia de mayores recibirá 1,5 millones de euros, mientras que el complejo deportivo El Cuartillo de Cáceres recibirá una inversión de 1,3 millones para la construcción de vestuarios y un campo de fútbol artificial. El mantenimiento de carreteras de la red provincial (5 millones), o la adecuación de las zonas de baños en piscinas naturales del norte de la provincia (100.000 euros), son otros de los proyectos que se recogen en el presupuesto.



El programa Erasmus Rural o al Máster en Despoblación, dotados con 80.000 euros cada uno, que se impulsará con la colaboración de la Universidad de Extremadura y que se desarrollarán en el Centro de Estudios Charo Cordero, también se recogen en las cuentas, así como partida de 98.000 euros correspondiente a la beca que otorgará a los usuarios del citado centro residencial.



ESCUELA DE ALBAÑILERÍA



Respecto a la Escuela de Albañilería, que se pondrá en marcha en la finca Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia, se han destinado 247.000 euros, con el objetivo de ofrecer una formación a los futuros trabajadores de la construcción, un sector necesitado de mano de obra y de relevo generacional, según ha apuntado el presidente en la rueda de prensa celebrada en el Hotel Don Manuel de la capital cacereña.



En materia agrícola y ganadera, se invertirán 260.000 euros en el cuidado de la Finca Haza de la Concepción con la reparación de edificios y el mantenimiento del ecosistema de la dehesa.



Las cuentas provinciales recogen también 571.000 euros para impulsar el sector agroalimentario y artesano de la provincia; 826.000 euros para apoyar a los municipios en la promoción del turismo, ó 650.000 euros para mantener abiertos los 34 centro de interpretación, son otras de las partidas recogidas en el borrador destinadas a fijar población en los núcleos rurales, así como ayudas a fiestas de interés turístico, o a la promoción de los productos DOP e IGP, para lo que se destinan 77.000 y 99.000 euros, respectivamente.



En Cultura y Deportes, el presupuesto ha aumentado un 4,54% hasta los 14 millones de euros, que se invertirán en la contratación de 214 dinamizadores socioculturales en los pueblos; ayudar a la organización de 745 actividades en colaboración con el sector cultural, o seguir desarrollando una programación propia como Muro Crítico, los Conciertos de Pedrilla o Las Noches de Santa María, entre otros proyectos.



En materia deportiva, se destinarán 185.000 euros para federaciones deportivas y 871.000 para clubes en competiciones nacionales, entre ellos el CD Coria o el CP Cacereño, que recibirán 60.000 euros cada uno.



Respecto a los parques de bomberos, uno de los objetivos es la terminación de las obras de los tres que se están construyendo en la provincia (Trujillo, Jarandilla de la Vera y Guadalupe), para lo que se destinan 1,75 millones de euros, además de los 4,2 millones consignados en el ejercicio actual de 2021.



Otro de los objetivos en 2022 será llevar la fibra óptica a todos los municipios, para lo que se invertirán 350.000 euros para llegar a 95 pueblos, además de seguir son la implantación de le administración electrónica (1,4 millones) y seguridad y redes (2,3 millones).



Finalmente, en el Área de Medio Ambiente, se llevará a cabo el plan de depuración de aguas y la gestión de servicios medioambientales para lo que se destinan más de 5 millones de euros.



PP EN CONTRA, CIUDADANOS ABSTENCIÓN



Las cuentas han recibido el voto negativo del PP porque "es un mal presupuesto que abandona a los municipios, que no lucha contra el desempleo y que no lucha contra la despoblación", ha dicho el portavoz de los 'populares' en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha señalado que se trata de la primera vez desde 2016 que el Presupuesto provincial tiene un recorte de más del 4%.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs), Ñete Bohigas, se abstenido en la votación y es la primera vez que la formación naranja no apoya expresamente las cuentas de la institución desde que entró en la corporación provincial en esta legislatura, ya que votó a favor en los dos anteriores ejercicios.



Su abstención ha venido motivada porque "hasta ahora" no ha conseguido que el equipo de Gobierno incluya en sus cuentas anuales las propuestas que ha planteado el diputado de Cs relacionadas con las mejoras de infraestructuras en algunas localidades de la provincia.