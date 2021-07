Del 15 al 28 de julio, plazo para solciitar ayudas a PYMES y autónomos en Cáceres

Ep

Las ayudas a pymes y autónomos del Ayuntamiento de Cáceres, que ascienden a un total de 3 millones de euros para paliar las consecuencias de la pandemia en los sectores del comercio, la hostelería y la hospedería turística, se podrán solicitar del 15 al 28 de julio a través de la plataforma digital del consistorio.



El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este miércoles las bases reguladoras de la convocatoria de estas ayudas para las que se estipula un periodo de solicitudes de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación. Las ayudas se adjudicarán entre todos los solicitantes que cumplan los requisitos, es decir, no se adjudicarán por orden de presentación.



Para su tramitación, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio han firmado un convenio a través del cual el consistorio otorga 15.000 euros a la organización cameral, que dispondrá de un equipo de ocho personas con experiencia en tramitación y conocimiento del tejido empresarial cacereño, con lo que se espera que la tramitación sea "ágil" y "eficaz" para que las ayudas lleguen a los empresarios "cuanto antes".



No obstante, tras la finalización del periodo para presentar solicitudes y la revisión de que se cumplen los requisitos, aquellos que tengan que subsanar algún error en la documentación o las condiciones tendrán un plazo de cinco días desde la notificación oficial para hacerlo.



Una vez que se hayan resuelto todas las solicitudes de forma satisfactoria se empezarán a pagar las subvenciones directas que llegarán a todos los que cumplan los requisitos, de manera que los 3 millones de euros se dividirán entre el total de solicitantes. Se aplicará una fórmula matemática de prorrateo en la que las empresas pertenecientes al sector comercio serán las que menos cobrarán (1), después lo harán los bares y restaurantes (1,4), y las que más se embolsarán serán los hoteles y apartamentos turísticos (1,6).



Esta división de bloques se ha hecho teniendo en cuenta que el comercio ha podido estar abierto, aunque con restricciones, al igual que la hostelería, mientras que el sector de la hospedería (hoteles y apartamentos) estuvo mucho tiempo sin poder alojar clientes, por lo que se ha decidido que sea este bloque el que pueda optar a la máxima ayuda, que nunca excederá de 2.999 euros.



Todos estos detalles se han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en la que ha estado presente el alcalde cacereño, Luis Salaya; el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Álvarez; la concejala de Economía, María Ángeles Costa, y el concejal de Turismo, Jorge Villar.



Salaya ha destacado que se trata del programa de ayudas "más ambicioso" del ayuntamiento e "incomparable" con otras ciudades de similar tamaño a Cáceres. Además, las ayudas son compatibles con las que conceden otras administraciones como la Junta de Extremadura o el Gobierno central porque el objetivo es "complementar" estas subvenciones que persiguen ayudar a solventar los problemas de las empresas de estos sectores, mantener el tejido empresarial y el empleo tras la crisis económica derivada de la pandemia.



REQUISITOS PARA OPTAR A LAS AYUDAS



Entre los requisitos para optar a estas ayudas está que las empresas y autónomos deben desarrollar su actividad principal en el término municipal de Cáceres con fecha anterior al 7 de enero de 2021 en alguno de los tres bloques: comercio, hostelería y hospedería, y tener su domicilio fiscal en la ciudad.



La entidad beneficiaria deberá tener menos de 25 trabajadores y su balance general anual no podrá exceder de 2 millones de euros. Asimismo, deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor del Ayuntamiento de Cáceres.



En este punto, el regidor ha aclarado que si existe una deuda con la administración local, como por ejemplo un impago de impuestos, bastaría con solicitar un aplazamiento de la deuda o un acuerdo de pago y se podría optar a la ayuda.



Por su parte, la concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha hecho un llamamiento a los empresarios para que hagan un esfuerzo por presentar las solicitudes de "forma correcta", porque cuanto antes se resuelvan, antes se podrá empezar a pagar.



"Solicitamos muy poca documentación, el trámite es muy sencillo, por eso pedimos a las personas que presenten las solicitudes, que lo intenten hacer de manera correcta, ya que pueden provocar que el proceso se dilate más y hasta que no se resuelvan todas ningún empresario podrá empezar a cobrar", ha reiterado.



Cabe recordar que en la convocatoria de 2020, que contaba con un millón de euros, se presentaron 2.300 solicitudes y se concedieron 738 ayudas a todos los sectores empresariales que las solicitaron. En este caso como las ayudas se dirigen a tres sectores concretos, se espera que sean menos las solicitudes.



En cualquier caso, el presidente de la Cámara de Comercio ha explicado que el equipo de 8 personas que la Cámara de Comercio dispondrá para su tramitación, dará de alta los expedientes en la aplicación, verificará los datos manifestados por los solicitantes, llevará a cabo la justificación de las ayudas concedidas y atenderá los requerimientos de la administración para resolver las solicitudes en el menor tiempo posible.



"Lo que se busca es una tramitación lo más eficaz y lo más ágil posible para que las ayudas estén cuanto antes en manos de las empresas y autónomos, que son los que han sufrido la crisis", ha concluido.