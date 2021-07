Diputación Cáceres saca a licitación la obra de la plataforma única en Gran Vía de Cáceres

Ep.



La Diputación de Cáceres ha sacado a licitación la obra para construir una plataforma única en la Gran Vía de Cáceres, que se desarrollará con cargo a los fondos europeos Edusi, y mejorará los accesos desde la plaza de San Juan hasta la Plaza Mayor. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 180.000 euros, de los que el 80%, es decir, 144.000 euros, procede de fondos Feder y la cuantía restante, 36.000 euros, los aporta la institución provincial.



Así, tras varios meses de tramitación administrativa con el Ayuntamiento de Cáceres ya está abierto el plazo para que las empresas puedan presentar sus ofertas, plazo que finalizará el próximo 28 de julio. Una vez comiencen las obras, se estima que la duración de su ejecución sea de cuatro meses.



El diputado de Infraestructuras, Fernando García Nicolás, ha explicado que la intervención tiene por objeto la mejora y adecuación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como la ejecución de una nueva pavimentación con materiales adecuados al entorno, unificando el pavimento existente tanto en la Plaza Mayor como en la plaza de San Juan.



"De esta forma la calle Gran Vía será un tramo de transición con la unificación entre ambas plazas, con la prioridad del tránsito peatonal y dejando el tráfico rodado de vehículos para usos esporádicos y autorizados", ha señalado.



Así se ha diseñado una calle donde no hay separación física, es decir, a distinto nivel de ambos tipos de uso, pero sí una delimitación entre ellos, por lo que se utilizarán distintos materiales según el tipo de modo que circule por la calle. "En el diseño del acerado se cumple el ancho mínimo de accesibilidad, y se ha adaptado a las condiciones topográficas y geométricas de la calle existente, debido a que no es posible modificar los elementos arquitectónicos de la misma", ha apostillado García Nicolás.



A esta obra se ha referido también el portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, que ha recordado en rueda de prensa que la calle Gran Vía es uno de los principales accesos a la plaza Mayor y al propio edificio consistorial y se trata de una de las arterias principales de la ciudad, en la que se mejorará la accesibilidad.



RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO



En lo referente a la red de abastecimiento cabe señalar que el envejecimiento del actual material ocasiona averías eventuales que se prevendrán con la instalación de nuevas tuberías. En cuanto a la red de saneamiento actual es de tipo unitaria, recoge tanto las aguas pluviales como las aguas negras de la zona, y su sección de 400 mm no cumple con las necesidades para evacuar las aguas residuales de manera correcta, por lo que se sustituirá por una de mayor diámetro y de un material que consigue mayor estanqueidad y mayor durabilidad.



La nueva pavimentación de la calle se constituye en una calzada central de ancho constante 5,50 metros, sin separación de carriles, destinada principalmente al uso de los vehículos que puedan acceder a la Plaza Mayor, tales como taxis, vehículos pesados para organización de eventos en la misma, etc.



Esta calzada tendrá adoquines de granito gris y a ambos lados de la calzada se situarán las aceras, destinadas para uso exclusivo de peatones, que tendrán un ancho variable adaptado a la geometría de la calle, con un mínimo de 2 metros y un máximo de más de 7 metros, según la zona.



Las aceras tendrán una pavimentación de baldosas cuadradas de granito gris 'Quintana' y el bordillo que separa ambos pavimentos marcará la línea exterior de la calzada, y estará constituido por un bordillo de granito recto de ancho 15 cms y profundidad de 8 cms, para conseguir que todo el paquete de firme de la calle tenga una profundidad total de 46 cms.



En la confluencia con la Plaza Mayor, la calle Gran Vía se adaptará al nivel existente en la plaza; se rebajará el bordillo y acerado que llega hasta ella, y la superficie de la acera que actualmente se adentra en la plaza se sustituirá por baldosas de granito, que son las existentes en la plaza, al igual que un peldaño de granito que se adentra en los soportales de la acera.