Cáceres presentará en Fitur una plataforma para acceder a su oferta turística y cultural

Cáceres va a presentar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 19 al 23 de mayo en Ifema (Madrid), una plataforma digital de comercialización denominada 'Vivecáceres', que va permitir a golpe de click acceder a toda la oferta turística de la ciudad desde cualquier dispositivo móvil, desde donde se podrá consultar toda la información sobre alojamientos, experiencias, visitas guiadas, aventura, naturaleza, cultura, etc.



'Vivecáceres', que estará operativa en los próximos días, pondrá al alcance de cacereños y visitantes varias ofertas que van desde las entradas a espacios turísticos municipales hasta la reserva de museos. También se podrá buscar un hotel o apartamento, reservar una visita guiada de turismo, planificar una ruta en bici por el entorno natural o comprar entradas para espectáculos teatrales.



Se trata de "una apuesta por la digitalización y modernización del sector turístico con la puesta a disposición en origen de contenidos y eventos y la dinamización de la comercialización turística de nuestra ciudad", según la información facilitada desde el ayuntamiento cacereño.



La capital cacereña también se venderá en Fitur como "un destino imprescindible para los amantes de la cultura y el arte" en relación a la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, que alberga una de las colecciones privadas más importantes de Europa, en la que conviven más de 200 obras de artistas internacionales y nacionales, un nuevo espacio de exposiciones temporales y un espacio para eventos únicos.



Además, se destacará la agenda cultural en esta primavera que pasa por el certamen de arte contemporáneo Cáceres Abierto, en el que las obras de artistas de prestigio internacional conviven con espacios patrimoniales repartidos por toda la ciudad. El Festival de Teatro Clásico de Cáceres, el programa 'CácerEs Cultura', el Festival de Cine Español de Cáceres o las noches de Plena Moon, son otros de los reclamos culturales que la ciudad difundirá en la feria.



Disfrutar de la tranquilidad de una ciudad "segura y sin aglomeraciones" es otra de las virtudes que se dará a conocer en Ifema, donde se invitará a los turistas a descubrir a pie el centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y considerado tercer conjunto monumental mejor conservado de Europa, en el que convive la huella de las culturas romana, árabe, judía y cristiana.



La gastronomía o la riqueza natural, especialmente la ornitológica, son otras de las bazas que se jugarán en Fitur para captar turistas de cara a los próximos meses. Con el lema 'Cáceres a dos pasos de ti', la ciudad se presenta como un destino cercano, no masificado, donde no existen colas y la distancia social está asegurada.