El Colegio de Médicos Cáceres aboga por medidas "drásticas" para parar contagios de grupos

Así, lo ha reclamado el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, ante los últimos datos de contagios en la región, en la que se han alcanzado los 425 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, cinco nuevos brotes y seis personas fallecidas, que la situación es "preocupante" y "difícil".



Según Arjona, "estamos en el punto más alto de la segunda ola de la pandemia y las perspectivas no son buenas", porque sigue habiendo muchos contactos de grupos de familias y amigos que están contagiados "todos".



Para paliar estos datos, el presidente de los médicos cacereños cree que las medidas que se tomen en el Consejo de Salud Interterritorial deben aplicarse "rápidamente" porque si no "esto se nos va de las manos".



"Nos vemos impotentes ante la situación que hay del número tan elevado de casos y gente aislada y no podemos seguir este ritmo de incremento de los casos", ha manifestado, apostando porque las medidas que se adopten sean "drásticas" para parar los contagios en los grupos donde se están produciendo, si bien entiende que un confinamiento total como el de marzo ahora no es viable para mantener la economía.



Así, ha abogado por hacer un estudio de dónde vienen los contagios y atacar esos lugares como grupos enteros de familias y amigos que se están contagiando, por lo que "habrá que ver el motivo y a partir de ahí, controlarlo", ha concluido .