La presidenta de Diputación de Cáceres agradece la concesión de Medalla de Extremadura

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, ha agradecido a la Junta de Extremadura la concesión de la Medalla de Extremadura 2020 a las dos instituciones provinciales extremeñas, una distinción que "es de todos los cacereños y de todas las cacereñas" y "principalmente" de todas las personas que han estado "en primera línea" trabajando contra el Covid-19.



Y es que, para Cordero, fue "una sorpresa" conocer este pasado miércoles los colectivos que recibirán las Medallas de Extremadura, sobre lo cual ha valorado que se trata de un "reconocimiento" a toda la gente y a todos los organismos, como la diputación cacereña, que han estado y siguen trabajando con el covid, según indica en un audio remitido a los medios por la Diputación de Cáceres.



"Es un reconocimiento, como decía ayer el presidente, a las personas, un reconocimiento a todas esas personas, yo me quedaría con los docentes, me quedaría con los sanitarios, me quedaría con todos esos voluntarios y personas que han estado en primera fila", ha señalado parafraseando al jefe del Ejecutivo autónomico, Guillermo Fernández Vara.



En relación al papel de las administraciones en este "reconocimiento", la presidenta de la Diputación de Cáceres ha sostenido que han estado "en segunda fila": "haciendo lo que tenemos que hacer, lo que es apoyar en esos momentos complicados y estar al lado de la ciudadanía".



También ha estado "al lado" de los ayuntamientos, "que para eso son las diputaciones provinciales", y han tratado "de estar cercanos a todos los problemas que han ido surgiendo". "Los que ocurrieron y tuvimos durante la pandemia, lo que es también el tema económico o el tema que estamos viviendo también en estos momentos", ha agregado.



"De verdad agradecer, pero es una medalla que es de todos los cacereños y de todas las cacereñas y principalmente de verdad de toda esa gente que ha estado en primera línea, en esta diputación también los ha habido", ha concluido Cordero, que se ha referido por último a la labor de apoyo de Riesgos Laborales a los ayuntamientos o al SEPEI "que ha estado en primera línea", y, en general, a todas las personas que han estado trabajando "y cuidándonos a los demás".