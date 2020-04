Arroyo de la Luz crea un fondo de rescate ciudadano y aumenta plazo para pagar impuestos

El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha creado un fondo de rescate ciudadano en dicha localidad cacereña (que se encuentra aislada socialmente) ante la situación generada por el coronavirus, y que entre otras medidas incluye la ampliación de los plazos para pagar el IBI y el impuesto de vehículos.



Así pues, el Consistorio pone en marcha las ocho primeras medidas de su plan económico y social denominado "Arroyo-Reconstruye", y entre ellas un fondo de rescate ciudadano destinado a poder ayudar a personas, familias que pudieran resultar "gravemente perjudicadas" por la crisis del coronavirus.



Con ello, se aplica la puesta en marcha de un servicio de proximidad social, un servicio a domicilio adaptado, un observatorio de necesidades sociales ciudadanas o un servicio de acompañamiento telefónico.



Igualmente, el plan contempla el fomento de la solidaridad entre los vecinos de la localidad, y para ello ha puesto en marcha la plataforma ciudadana "FuerzArroyo", de la que ya forman parte mas de 100 voluntarios.



De este modo, para canalizar sus gestos solidarios el ayuntamiento ha puesto en marcha esta plataforma con cinco servicios iniciales, de donaciones, de elaboración casera de materiales, de acompañamiento telefónico, de apoyo escolar y educativo, y de asesoramiento legal en materia laboral y financiera, según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.



Por último, el plan contempla medidas fiscales relacionadas con impuestos, tasas y precios públicos, como la ampliación de pago para el pago de ciertos impuestos como el IBI o el de vehículos, así como su posibilidad de fraccionar hasta en 36 meses, en colaboración con el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Cáceres, la continuación en la supresión de tasas como las de ocupación en la vía pública, mesas y sillas, actividades, licencia de apertura.



También se incluye la devolución de los precios públicos ya cobrados antes del cierre de instalaciones municipales, o la suspensión de pago de todas aquellas actividades municipales no celebradas durante el periodo de alarma y aislamiento social, entre otras medidas.



FONDO DE RESCATE CIUDADANO



Con ello, el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz volverá a crear el Fondo de rescate ciudadano, un fondo con recursos económicos que ya fue constituido hace 10 años, por el Consistorio para hacer frente a los efectos negativos de la crisis económica que afectó "duramente" a la localidad.



Este fondo servirá ahora para hacer frente a eventuales problemas familiares, sociales y económicos relacionados con el virus del coronavirus.



En cuanto a las cantidades económicas que dotaran de contenido a este fondo, se encontrarían inicialmente el dinero ahorrado por la no celebración de los actos de Semana Santa y Día de la Luz; donaciones procedentes de particulares y empresas, una vez que se cubran las necesidades sanitarias; ayudas procedentes de otras administraciones públicas con este fin; y otros recursos presupuestarios de otras partidas municipales no esenciales.



Por otra parte, se han reforzado también los servicios que se prestan a los ciudadanos con especiales necesidades, y para ello el ayuntamiento arroyano ha articulado un servicio social de proximidad, destinado a cubrir las necesidades de aquellas personas que necesiten ayuda para labores "importantes", compra de alimentos, basura, recogida de medicamentos, etcétera.



De igual modo, se incluye un servicio Adaptado de ayuda en domicilio, para aquellas personas que conste que pueden necesitar de ayuda, aunque no la hayan solicitado. Así, se establece una red de contacto con dichas personas.



También se articula un servicio de acompañamiento telefónico, coordinado desde servicios sociales con la colaboración de voluntariado de la plataforma ciudadana, y con el objetivo de ayudar a aquellas personas que necesitan de apoyo social y psicológico.



A su vez, el Observatorio de necesidades sociales ciudadanas será un estudio en permanente actualización para detectar las posibles necesidades que cualquier ciudadano pueda tener desde un punto de vista social o económico.



Por su parte, el teléfono de respuesta social estará destinado a recoger todas las demandas sociales y económicas de la población arroyana.



Además, se ampliará la comida y la cena a domicilio para aquellas personas que así lo necesitasen.



PLATAFORMA CIUDADANA



En cuanto a la Plataforma Ciudadana Fuerzarroyo, se trata de un espacio creado por el ayuntamiento, coordinada por la Concejalía de Participación Ciudadana, para canalizar la solidaridad del pueblo arroyano, en la búsqueda de soluciones concretas para problemas que se han ido planteado o se pueden plantear en el futuro.



Se ha creado, así, inicialmente con varios servicios abiertos, como donaciones (en especie y dineraria); la elaboración casera de materiales útiles en la lucha contra el coronavirus; acompañamiento telefónico por voluntariado; apoyo escolar y propuestas educativas; y asesoramiento legal en materia laboral y financiera.



A su vez, en materia de impuestos, se amplía el plazo para el pago de impuestos como el IBI o el de vehículos, así como se fracciona su abono.



En concreto, el consistorio solicitó en su momento a Diputación de Cáceres, que es quien gestiona dichos impuestos para que flexibilice su pago.



De esta manera, el ayuntamiento apunta que el Organismo Autónomo de Diputación de Cáceres ha aprobado el fraccionamiento del pago.



Así, tanto el IBI como el impuesto de vehículos se podrá aplazar su pago pudiéndose fraccionar el mismo de entre 6 meses y un máximo de 36 meses en función de la cuantía, es decir se podrá pagar en un plazo mínimo de 6 meses y máximo de 36. Tiene que solicitar ese aplazamiento cada ciudadano/a ante la Diputación Provincial, a través del organismo autónomo de recaudación.



También se amplían los periodos de pago del IBI, tanto de urbana como de rústica. Se amplían dichos periodos de tal manera que el pago del IBI será en pago voluntario entre el 20 de mayo y el 20 de agosto. Y los recibos domiciliados se cargaran en cuenta el 10 de julio.



Al mismo tiempo, se amplían los periodos de pago del impuesto de vehículos, de tal manera que el periodo voluntario se amplía hasta el 20 de junio, y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 10 de Mayo.



De igual modo, se interrumpen en la localidad los procedimientos de apremio, notificaciones y embargo; y continuarán derogadas (y no se cobrarán) las tasas de ocupación de vía pública con mesas y sillas, actividades y apertura.



Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz anuncia que se devolverán todas las tasas que hayan sido cobradas de manera previa al cierre de las instalaciones municipales (escuela de ciudadanía, cursos de la universidad popular, casa del agua, guardería, centro de día, etcétera) por los servicios que se iban a prestar durante el estado de alarma y de aislamiento social.



Finalmente, no se abonarán ninguna tasa o precio público durante todo el tiempo del estado de alarma y de aislamiento social, concluye el Consistorio.