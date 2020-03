Un Policía Local de Cáceres da positivo y otros seis están en cuarentena domiciliaria

Un agente de la Policía Local de Cáceres ha dado positivo en coronavirus y está aislado en su domicilio, al igual que los dos agentes que han compartido turno con él aunque no presentan síntomas.

Además, otros cuatro policías que sí tenían "síntomas leves" están manteniendo una cuarentena domiciliaria de 72 horas para prevenir el contagio del Covid-19, y se han realizado siete pruebas en el cuerpo policial para confirmar posibles casos en otros agentes.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha calificado de "mala noticia" este caso en el cuerpo policial y ha indicado que no se conoce la fuente de contagio aunque, por los plazos, entiende que es previo al estado de alarma.

También, ha asegurado que estas bajas no merman los servicios que están desarrollando en la ciudad, ya que la plantilla ha sido reforzada con ocho nuevos agentes y se han incorporado los de segunda actividad.



Lo que sí ha obligado es a elaborar un nuevo cuadrante de turnos por tramos que servirá para preservar por a los agentes de posibles contagios.

"Es un cuadrante un poco más duro para los agentes porque asumen un poco más de presión y sus descansos se verán acortados, por lo que les agradezco el buen servicio que están prestando", ha dicho el regidor.



Para mantener aislados a los agentes y evitar contactos entre ellos, se les impondrá siempre el mismo turno de mañana, tarde o noche, y empezarán a patrullar sentados en los vehículos en forma diagonal, es decir, irá el conductor al volante y el acompañante se sentará en el asiento trasero opuesto.



Junto con ello, se han tomado otras medidas como redoblar la desinfección de los vehículos y se ha incorporado más personal de limpieza para la desinfección de las instalaciones de la policía y los propios coches.



Salaya ha lanzado un mensaje de tranquilidad al colectivo y a la población en general porque la policía local "no tiene una situación agravada con esto" y "no está recibiendo más contagios que el resto de la población".



DENUNCIAS Y ALDEA MORET



En cuanto a las denuncias que la Policía Local impuso ayer jueves a diversos ciudadanos por saltarse el estado de alarma se elevan a 13, nueve por estar en la calle sin una causa justificada y cuatro por beber alcohol en la vía pública.



Además, se sancionó a un vecino por tener la música en su domicilio particular muy alta y molestar a los vecinos durante muchas horas continuadas.

El alcalde ha recordado que hay mucha gente teletrabajando desde sus domicilios y personal sanitario que necesita descansar por el día debido a los turnos que realiza.



Por ello, ha pedido comprensión a los cacereños y que se ponga música "en momentos puntuales", como a las ocho de la tarde cuando se sale a los balcones a aplaudir, pero el resto del día se respete el trabajo y el descanso de los ciudadanos. "Esto se arregla con sentido común", ha manifestado.



Respecto al barrio de Aldea Moret, donde se han interpuesto varias denuncias por el incumplimiento del estado de alarma, Salaya ha informado de que la Unidad Militar de Emergencia (UME) estuvo ayer presente en la barriada para informar a los vecinos de la obligación de quedarse en sus casas.



Además, tanto agentes de la Policía Local como de la Nacional tienen una presencia "fuerte" en las calles del barrio para advertir a los vecinos de la situación.