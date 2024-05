Diputación de Cáceres destina 2M€ para anticipos a municipios reintegrables a interés cero

Las entidades locales y mancomunidades de la provincia de Cáceres ya pueden presentar la solicitud al Fondo de Anticipos Reintegrables de la Diputación Provincial que destina 2 millones de euros a ayudar, a través de préstamos que los municipios beneficiarios irán devolviendo con un interés del cero por ciento.



En concreto, el Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables se ha aplicado en años anteriores y supone una ayuda importante para los municipios de la provincia, concretamente municipios menores de 20.000 habitantes, Entidades Locales Menores y Mancomunidades. De ahí que la Diputación de Cáceres vuelva a ponerlo en marcha este año.



Así pues, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 0092 ha publicado las bases de estas convocatoria, que cuenta con un presupuesto total de 2 millones de euros, y que irán destinados a ayudar a las entidades locales a acometer inversiones, refinanciar sus operaciones de crédito, hacer frente a deuda con otras instituciones o aliviar sus tensiones de tesorería, entre otras actuaciones.



Con ello no tienen necesidad de recurrir a los servicios de las entidades financieras, con el consiguiente ahorro que para sus haciendas locales supone, pues su concesión y utilización no conlleva ningún coste financiero, es decir, se trata de un préstamo, que se irá devolviendo en los próximos diez años, a cero por ciento de interés, tal como la vicepresidenta Segunda y diputada de Hacienda y Administración General, Isabel Ruíz Correyero, tal y como informó en el Pleno del pasado mes de marzo.



De este modo, la devolución de los importes concedidos se podrá hacer mediante deducción del prorrateo mensual correspondiente con cargo a la recaudación de tributos en el caso de las entidades locales que tienen la recaudación delegada al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación de Cáceres.



En el caso de las Mancomunidades que no tengan recaudación, se hará a través de los ayuntamientos, de la misma manera que las Entidades Locales Menores, a través de su ayuntamiento matriz, tal y como informa la Institución provincial en una nota de prensa.



HASTA EL 4 DE JUNIO



Por tanto, las solicitudes se pueden presentar, a través de la sede electrónica de la diputación, hasta el 4 de junio, indicando las líneas de ayuda a las que se desea acoger, ya que existen cuatro modalidades.



La línea 1 es para financiar préstamos de mandato: saneamiento de remanente de tesorería, ejecución de sentencias firmes de los tribunales de justicia, para dar cumplimiento a sanciones impuestas por otras administraciones o para liquidar o refinanciar deuda con la administración autonómica o estatal.



Mientras, la línea 2 se destinará a la financiación de inversiones; la línea 3 es para liquidar o refinanciar operaciones de crédito a largo plazo, convenios o deudas con la Seguridad Social; y la línea 4 será para atender necesidades transitorias de tesorería.