Cáceres alberga seminario que promueve la inclusión de Menores Extranjeros No Acompañados

Representantes de entidades sociales, políticas y académicas participan en Cáceres en el VI Seminario de Teoría e Historia de la Educación. Menores Extranjeros No Acompañados, que se celebra bajo el título de 'Una oportunidad para la convivencia e inclusión social'.

En concreto, la cita tiene lugar los días 12 y 13 de febrero en la Facultad de Formación del Profesorado del campus cacereño y, durante la misma, se presentarán propuestas prácticas y resultados de investigaciones que contribuyan a conocer mejor el fenómeno de acogida e integración social de los llamados MENAS.

Así pues, la iniciativa pretende generar un foro de reflexión y evaluación del nivel en el que son respetados en la sociedad los derechos de los niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares.

Además, se quiere concienciar a los diferentes sectores socio-comunitarios de la importancia que tiene desarrollar medidas que contribuyan a la defensa de los derechos de este colectivo.

Para ello, está dirigido por el profesor del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura (UEx), Jorge Cáceres Muñoz, que es miembro del Grupo Extremeño de Investigación en Teoría e Historia de la Educación (Gexthe).

En este sentido, el director ha explicado que la actividad persigue "sensibilizar a la comunidad científica y educativa de un colectivo que a día de hoy requiere de mucha atención como es el de menores extranjeros no acompañados".

"La actividad es un círculo donde poder configurar distintas perspectivas y elementos para seguir cooperando en esta medida", ha añadido.

A este respecto, el decano de la Facultad, David González, ha señalado en el acto inaugural que "es esencial el trabajo que se va a presentar en estas jornadas" porque "debemos caminar juntos para conseguir la convivencia e integración, sobre todo en estos tiempos que nos quieren poner desde fuera pines parentales que poco dicen de esta labor de inclusión".

RETO ANTE LA INTOLERANCIA

En esta línea, la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Yuste, ha indicado que "la temática es un reto absoluto porque, ante los planteamientos intolerantes, no nos queda más remedio que hacer este tipo de acciones que implica un análisis profesional y un estudio científico de lo que está pasando realmente".

Desde la UEx, ha afirmado Yuste, "estamos rotundamente comprometidos con todas las acciones e iniciativas que impliquen políticas de igualdad, de inclusión social y de cooperación".

"A ello podemos aportar lo que mejor sabemos hacer: formar e investigar, pero también colaborar con todas las entidades e instituciones que sienten realmente la universidad como un agente social más", ha apostillado.

ESPACIO PARA LA EXPOSICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

El seminario sirve para propiciar un espacio para la exposición de buenas prácticas educativas y sociales que desde distintos centros y mediante la labor de múltiples profesionales tienen lugar, según informa la UEx en una nota de prensa.

Así, se presentarán las actuales contribuciones al campo de la investigación con expertos en la materia.

Por último, se conocerán las acciones políticas que tienen lugar en los distintos territorios del país para la acogida e inclusión de los Menores Extranjeros No Acompañados.

Las entidades que participan y colaboran son la Universidad de Extremadura, Facultad de Formación del Profesorado, Consejo Independiente de Protección de la Infancia, Asociación Infancia, Cultura y Educación, Grupo Extremeño de Investigación en Teoría e Historia de la Educación, International Laboratory for the Promotion of Good Treatment & Child Participation, Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (Intress).

Este evento está destinado a todos los profesionales y académicos que dedican su labor para dar respuestas efectivas y soluciones a los menores migrantes desde lo educativo, social, político, sanitario, jurídico, laboral, etc, así como a estudiantes de distintos niveles y especialidades, que quieran seguir aumentando su formación inicial y permanente en este ámbito.