PP asegura que las cuentas de Cáceres no incluye partidas para presupuestos participativos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que el borrador de Presupuestos para 2020 presentado por el equipo de Gobierno no incluye la partida de un millón de euros destinada a los presupuestos participativos, por lo que considera que Luis Salaya y su equipo "han engañado" a los cacereños porque han abierto el proceso participativo sin que se contemple dicha partida en las cuentas.

Asimismo, ha destacado que, a día de hoy, no existe "ni anteproyecto ni proyecto" de Presupuestos para el 2020, ya que lo único que se ha dado a conocer es un borrador cuya finalidad es la de comenzar el proceso participativo que "lleva meses de retraso". Por ello, Mateos ha pedido a Salaya que diga "de una vez por todas", qué cantidad va a destinar al presupuesto participativo en 2020.

Además, ha criticado que se le esté "quitando la voz" a los vecinos y ha pedido al PSOE que "deje a los cacereños elegir las inversiones que quieren en sus barrios", a la vez, que ha solicitado al alcalde "que explique públicamente de dónde va a sacar el dinero que finalmente se destinaría al presupuesto participativo".

ENAJENACIÓN DE PARCELAS

En una rueda de prensa junto a los concejales 'populares' Víctor Bazo y Elena Manzano, el portavoz ha preguntado también por los 2,3 millones de euros que se han ingresado en las arcas municipales por la enajenación de parcelas que dejó en marcha el PP.

Mateos ha recordado que esta medida de venta de parcelas fue "muy criticada" por el PSOE cuando estaba en la oposición, que afirmó que el PP "inflaba" los números por proyectar un ingreso de 800.000 euros por estas enajenaciones. "El tiempo ha vuelto a demostrar que el PP tenía razón y que los números no estaban inflados", ha indicado.

Por todo ello, ha lamentado la "falta de proyectos e ideas" del actual equipo de Gobierno por no usar este dinero para ejecutar el 100% de las inversiones previstas en los barrios del presupuesto participativo del 2019.

"Si a día de hoy no hay presupuesto participativo es porque Luis Salaya no ha querido o no ha sabido hacer frente a este presupuesto, ya que existe dotación presupuestaria", ha resaltado Mateos, que ha recordado que lleva "meses" diciendo que Cáceres no tendría presupuesto antes de que finalizara el año, y ahora avisa que "Cáceres no va a tener presupuestos para el 2020 en el mes de enero".

Respecto al borrador de presupeustos que se ha presentado, Mateos ha lamentado que no se contemplen las actuaciones participativas del 2019 salvo dos de ellas como son las pistas deportivas de Montesol y la reforma de los baños de la Plaza Mayor.

Ante esta situación el PP pide que el PSOE explique a los cacereños y a las asociaciones de vecinos, "si ya se ha renunciado a ejecutar el resto de inversiones que eligieron los cacereños para sus barriadas".

"Mostramos nuestra preocupación ante la dejadez y falta de gestión económica que sufren los cacereños desde que el PSOE llegó a la Alcaldía", ha dicho Mateos, que lamenta "el paripé y el engaño del PSOE, que pone de manifiesto que estamos ante un gobierno incapaz, poco solvente y lo que es peor, un gobierno que no para de engañar a los cacereños y la ciudad no se merece".