Salaya mantiene que Ayuntamiento de Cáceres "no" ha ordenado desalojo vendedor callejero

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha mantenido que "ningún miembro" de su equipo de Gobierno ha ordenado que se levante el puesto callejero en el que Domingo Pizarro vendía especias desde hace años junto al edificio de servicios Múltiples.

"No hay una instrucción del equipo de Gobierno ni de ningún concejal ordenando que se levante ese puesto, sino que hay unos agentes que deciden comprobar si un puesto de venta ambulante cuenta con los permisos necesarios y comprueban que no cuenta con ellos y, de forma efectiva, le piden que levante el puesto", ha manifestado.

Según Salaya, el ayuntamiento "no ha tomado la decisión de ordenar eso". "No teníamos conocimientos de la situación y no hemos ordenado que se lleve a cabo esa medida, pero lo que no vamos a hacer es ordenar a un Policía Local que incumpla la ley".

A la preguntas de si es ahora cuando se ha dado cuenta la Policía Local de que ese señor tenía ese puesto callejero cuando lleva años vendiendo sus productos en el centro de la ciudad, el alcalde ha respondido: "No tengo conocimiento de ello".

Cabe recordar que el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Cáceres Teófilo Amores había pedido información sobre lo que califica un "desahucio comercial" de este vendedor. Amores quería saber si tal actuación se ha llevado a cabo a instancias de alguna persona, física o jurídica, o si ha sido realizada de oficio y a instancias y por orden de quién.

SINTECHO EN ROSO DE LUNA

Respecto a la situación que han denunciado vecinos de la calle Roso de Luna que alertan de las condiciones en las que vive un hombre de 57 años natural de Aliseda, que duerme en un portal, el alcalde ha indicado que los servicios sociales ya se han puesto en contacto con esta persona y conocen su situación pero ha declinado recibir ayuda para asearse o cambiarse de ropa.

"En Cáceres no hay ningún indigente que no reciba la atención de los servicios sociales", ha resaltado el alcalde, quien ha recalcado que en la ciudad "no hay ningún indigente que quiera darse una ducha y cambiarse de rompa y no reciba esa atención", por lo que insiste en que quien esté en la calle y no duerma bajo techo "es porque está rechazando la atención que se le ofrece".

Salaya ha asegurado que "son asuntos muy delicados" y "difíciles de tratar" pero ha insistido en que "todos los casos están atendidos por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales".

A su vez, ha recordado que si se trata de un problema de salud mental, la única solución es ponerlo en conocimiento de la fiscalía para que actúe, como se hace en todos los casos similares.

"En el caso de que se considere que alguien está poniéndose en riesgo a sí mismo o a los demás por un problema de salud mental, se puede actuar aunque sea contra su voluntad, en los casos que regula la ley", ha explicado.

A este respecto, ha insistido en que los servicios sociales municipales "funcionan muy bien", pero otra cosa será un posible problema de salubridad que, en este caso, es asunto de la Policía Local, que ya conoce este asunto "especialmente complicado".