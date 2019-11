Políticos y trabajadores de Diputación Cáceres dicen "basta ya" a la violencia machista

Diputados provinciales y trabajadores de la institución han guardado este lunes un minuto de silencio a las puertas de la Diputación Provincial en Cáceres para decir "basta ya" a la violencia machista, en el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.



Tras este minuto de silencio, en el que también han estado presentes miembros de todos los grupos políticos con representación en la institución provincial, el presidente en funciones, Carlos Carlos, ha declarado que se trata de "un acto de repulsa".

"Ojalá fuera este el último minuto de silencio que tengamos que mantener porque están asesinando a mujeres", ha subrayado.



Y es que, según sus palabras, "el mundo, la sociedad no se puede permitir que sigan maltratando y asesinando a mujeres, no nos podemos permitir ir contra los principios de la propia humanidad".



Por su parte, la diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía, Amelia Molero, ha recordado las cifras de mujeres asesinadas desde que existen registros oficiales en 2003.

"Unas cifras escalofriantes", ha dicho, en referencia a las 1.027 mujeres asesinadas en estos años, tal y como informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



"Esta lucha no va de mujeres contra hombres ni de hombres contra mujeres, sino de mujeres y hombres contra asesinos y maltratadores, porque si no lo hacemos seguiremos dejando a madres y padres sin hijas y a hijas e hijos sin madres", ha señalado la diputada.



Finalmente, Molero ha insistido también en la necesidad de que las instituciones no pierdan "el horizonte para terminar con los asesinatos", por lo que ha abogado por seguir trabajando en programas de sensibilización y de coeducación.