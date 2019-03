Ep.



La asociación Apopar21, impulsada por padres y madres de Down Cáceres, está promoviendo un proyecto para conseguir una red de viviendas tuteladas y una residencia para personas con diversidad funcional, de manera que cuando lleguen a la edad adulta puedan desarrollar su vida con autonomía propia.



La idea es convertir las cinco casas situadas junto al IES Universidad Laboral de la capital cacereña, propiedad de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, en 24 apartamentos de unos 22 metros cuadrados cada uno para que cuando las personas con alguna discapacidad intelectual de apoyo limitado cumplan los 18 años, puedan vivir de forma independiente.



Esas viviendas, que en su día fueron ocupadas por trabajadores de la antigua Universidad Laboral, están ahora vacías y cada una de ellas tiene una superficie de unos 200 metros cuadrados. Además, se encuentran ubicadas en una parcela de unos 2.500 metros, con entrada independiente al actual instituto, que se utilizarían para zonas ajardinadas o servicios comunes.



El proyecto ya ha sido presentado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que lo ha acogido con entusiasmo y ha brindado el apoyo de la Junta de Extremadura. De momento, se está a la espera de concluir el diseño arquitectónico para proceder a los trámites de cesión de estas casas a la asociación.



A partir de ahí habrá que buscar financiación para poner en marcha este plan que tiene como objetivo aumentar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El coste final de la iniciativa está por definir a la espera de conocer el diseño arquitectónico pero, a priori, "el estado de las casas no es malo y la reforma que habría que hacer no sería muy grande", según ha explicado la presidenta de Apopar21, Guadalupe Sánchez.



Lo que sí se sabe ya es que la gestión sería privada y se llevaría a cabo a través de una cooperativa social. De momento, forman parte de Apopar21 una veintena de familias, todas ellas con hijos con síndrome de Down, pero se anima a otros padres y madres con hijos con otras discapacidades a que se integren en este proyecto que también plantea la posibilidad de que los progenitores, si enviudaran en un futuro, puedan acompañar a sus hijos en la vivienda.



Sánchez ha adelantado, en declaraciones a Europa Press, que el objetivo es que esta residencia esté en funcionamiento dentro de un par de años. Pero a un plazo más corto, la asociación trabaja también en la creación de una red de pisos tutelados como preámbulo y paso previo a la residencia "para que los chavales se vayan acostumbrando a estar fuera del núcleo familiar". Esta otra iniciativa se prevé poner en marcha el próximo mes de septiembre.



Todo este proyecto se va a dar a conocer esta misma tarde en la Biblioteca Pública de Cáceres, en un acto al que se ha invitado al doctor Fernando Moldenhauer, jefe de sección de la unidad de atención a personas con síndrome de Down del Hospital La Princesa en Madrid, única unidad especializada en España en este trastorno genético.



Moldenhauer impartirá, a partir de las 19,00 horas, la charla-coloquio 'Nueva perspectiva terapéutica: nuevos horizontes y consecuencias para familias y hermanos de personas son Síndrome de Down'. La entrada es libre hasta completar el aforo y se enmarca dentro de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemoró ayer jueves.



SOBRE APOPAR



Apopar21 es una asociación sin ánimo de lucro que toma su nombre de un término extremeño que significa "cuidar y acompañar" junto al cromosoma 21, que es el que da lugar al síndrome de Down, un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra de ese cromosoma, por lo que también se conoce como trisomía del par 21.



La organización está formada por una veintena de familias de personas con diversidad funcional que trabajan para asegurar a sus familiares un futuro mejor, en un sitio propio donde la persona se sienta protegida y se cree un hogar.



Para ello se ha puesto en marcha esta iniciativa de búsqueda de una vivienda permanente o eventual, tanto para personas que puedan valerse por sí mismas, como aquellas que precisen ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria y que, por su problemática de salud, familiar o social, no pueden permanecer en sus propios domicilios.