Así, lo ha afirmado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, asegurando que "todo está bien justificado" en el uso de los fondos europeos para construir el Hospital de Cáceres, y añade que así lo remitirán a la Unión Europea.



De esta forma se ha pronunciado Vergeles, a través de sus redes sociales, recogidas por Europa Press, tras conocerse que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó este pasado jueves enviar una carta a la Junta de Extremadura para pedir información detallada sobre el uso de los fondos europeos para la construcción del nuevo Hospital de Cáceres, tras una petición presentada por el PP.



Además, Vergeles ha avanzado que la Junta de Extremadura enviará a la Unión Europea "la sentencia que dice que el Gobierno del PP paró la obra sin razones y que no tenía intención de acabar el hospital", tras lo que ha reafirmado que el PP "lo que no quería que se abriera el Hospital de Cáceres".



Finalmente, el consejero ha lamentado que "el PP lo que quiere es que los extremeños tengamos que devolver más de 50 millones de euros antes que haber abierto el Hospital Universitario de Cáceres", algo que "no se va a producir" porque "todo está bien justificado".