Entidades locales y mancomunidades pueden solicitar préstamos a interés cero de Diputación

Las entidades locales y mancomunidades de la provincia de Cáceres ya puedan solicitar los préstamos a interés cero que convoca la Diputación Provincial en la sexta convocatoria de los Fondos de Anticipos Reintegrables que pueden destinarse a inversiones, refinanciación de operaciones de crédito o para hacer frente a deudas.



En concreto, este fondo, que comienza con un presupuesto de 1.120.000 euros que será recreciente en función de la liquidación, permite que la diputación cacereña pueda conceder unos préstamos a interés cero a los municipios sin que estos tengan que recurrir a los servicios de entidades financieras, con el consiguiente gasto que ello supondría.



Así pues, tras el éxito obtenido desde la primera convocatoria en 2016, ya se han publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases de una nueva para el año 2019, a la que podrán acogerse las entidades locales o mancomunidades que no hayan sido beneficiarias, en anteriores convocatorias, de una cuantía total o superior a 200.000 euros.



Además, se dará prioridad a las que no hayan percibido ninguna cantidad anteriormente, y una vez efectuada la distribución, se procederá a distribuir "el sobrante" entre las que lo soliciten aunque hayan sido beneficiarias otros años, tal y como informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



Las ayudas se dividen en tres líneas de actuación: un fondo para financiación de inversiones, otro destinado a liquidar o refinanciar operaciones de crédito a largo plazo, convenios o deudas con la Seguridad Social, y un tercero para atender necesidades transitorias de Tesorería.



En cuanto a la devolución del préstamo, sin interés alguno, se hará mediante una deducción del prorrateo mensual correspondiente con cargo a la recaudación de tributos que las entidades locales tienen delegados en el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación.



Finalmente, en el caso de las entidades locales menores o mancomunidades que no tengan delegada esta función o no tengan recaudación de recursos serán los ayuntamientos de los que dependen los que autoricen y garanticen la devolución.