PSOE de Cáceres lamenta que Monago haga de las fake news su estilo de relato sobre Almaraz

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asegurado este viernes que "nadie más que el PP y Monago para hacer de las 'fake news' su estilo de relato" sobre la Central Nuclear de Almaraz, tras lo que ha aconsejado al dirigente del PP que "deje de jugar con la gente porque la vida de las personas es mucho más seria que ganar o perder elecciones".



Así, lo ha señalado en Coria, donde el PSOE de Cáceres ha celebrado su Comité Provincial, que ha mostrado su respaldo a las negociaciones y gestiones realizadas por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para "conseguir el acuerdo de una prórroga de la explotación" de la central "hasta que se ponga en marcha una alternativa generadora de empleo en el Campo Arañuelo".



Además, y entre las resoluciones propuestas por el Comité Provincial del PSOE de Cáceres, se ha abordado la autovía Sierra de Gata-Portugal, y ha considerado "un acierto" del Gobierno de Portugal el incluir la autovía entre Castelo Branco y Monfortiño en su Programa Nacional de Inversiones (PNI) en Infraestructuras, que recoge las grandes obras a realizar en el país hasta el año 2030.



Para el PSOE provincial, se trata de una infraestructura "clave" para "impulsar las comunicaciones entre los dos países y potenciar el desarrollo económico de Coria, la comarca del Alagón, de la Sierra de Gata y el Norte de la provincia".



Respecto a las infraestructuras ferroviarias, y "a pesar de que la inversión ha aumentado notablemente con el gobierno de Pedro Sánchez", el Comité Provincial ha propuesto propuso "continuar con las reivindicaciones que sean necesarias" con el objetivo de que el Estado español "cumpla y pague la deuda que, históricamente, tiene con el territorio en materia ferroviaria".



Así, y sobre la modernización de regadíos del Alagón, el Comité del PSOE de la provincia de Cáceres ha considerado "necesario e impostergable en el tiempo" la modernización de estos regadíos, como ya viene recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, donde aparece una nueva partida para la mejora de las instalaciones de la zona regable del Alagón y del Árrago, con una inversión total en el Alagón de 2.723.020 euros y en el Árrago de 2.580.000 euros, señala el PSOE.



También se ha abordado en el Comité Provincial la apertura esta semana del nuevo Hospital de Cáceres, respecto al que ha valorado el "esfuerzo y el cumplimiento" del compromiso dado por la Junta de Extremadura para "al fin abrir y poner en funcionamiento" este centro hospitalario, que está "llamado a ser referente no sólo de la ciudad sino de toda la provincia cacereña".



Y es que "la recuperación de la sanidad pública", que fue uno de los retos marcados al inicio de la legislatura en 2015, escribe de esta forma "un capítulo positivo y necesario con el inicio del funcionamiento de este hospital, señala el PSOE.



PROYECTO QUE INCLUYE A TODA LA CIUDADANÍA



En su intervención, Miguel Ángel Morales ha reafirmado que en la actualidad, cuando "se habla mucho de bloques de izquierda y de derecha, en los que ni uno ni otros somos todo lo mismo", es imprescindible a su juicio, remarcar que el PSOE "no trabaja para imponer bloques ideológicos sino para un proyecto que incluye a toda la ciudadanía".



Será un proyecto que "llevarán adelante todas y todos los candidatos que presentemos en las elecciones municipales y autonómicas", ha aseverado Morales, quien ha destacado que el proyecto del PSOE "no mira hacia atrás, sino que piensa en un futuro que debemos abordar con ideas nuevas, con talento transversal y con pilares que tiendan a generar empleo de calidad y, en consecuencia, que fije la población al territorio", ha dicho.