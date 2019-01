Gobierno cacereño lamenta las "contradicciones" de C´s respecto a los festejos taurinos

Ep

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha afeado la forma de hacer oposición de Ciudadanos en consistorio, ya que mientras su diputado provincial y también concejal, Cayetano Polo, respaldaba ayer en la Diputación Provincial el manifiesto de apoyo al sector taurino, "en el Ayuntamiento de Cáceres se dedica sistemáticamente a torpedear las ayudas que permitirían que la ciudad pudiera contar con festejos taurinos".

Por ello, el portavoz municipal Rafael Mateos, ha criticado a la formación naranja por hacer "un doble juego" y "actuar como veletas dependiendo de sus propios intereses y de la institución o localidad en la que se encuentren".

Mateos ha recordado que la oposición de PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú a que se destine una ayuda pública a los festejos taurinos hace que la ciudad sea "el único ayuntamiento que no da ayuda a los festejos, mientras que en otros ayuntamientos de la región sí se da esta aportación económica por parte de las corporaciones locales, como por ejemplo Olivenza, donde gobierna el PSOE y donde la aportación es incluso mayor que la propuesta para Cáceres".

PLAN DE INVERSIÓN DE LA DIPUTACIÓN

Por otro lado, también ha criticado la postura de Cs y PSOE en la Diputación de Cáceres al no apoyar la aprobación de un plan extraordinario de apoyo a los municipios, que se rechazó en el Pleno ordinario celebrado en la institución provincial ayer lunes y que recogía una partida cercana a un millón de euros para la capital cacereña.

La propuesta presentada por el PP en la institución provincial, que se financiaría con el remanente de Tesorería del año 2018, buscaba aprobar un plan, dotado con algo más de 27.000.000 de euros para los municipios de provincia de Cáceres. Una cantidad que se distribuiría entre los municipios con arreglo a su tramo de población.

A ello habría que sumar una variable según la población de cada municipio, a excepción de aquellos con más de 20.000 habitantes, a los que se les asignaría, como proponía el Grupo Popular, una cantidad fija.

La propuesta de los 'populares' incluía que el destino de las subvenciones fuera determinado por los propios ayuntamientos, en las cantidades que ellos mismos consideraran oportunas, siempre que fueran dirigidas a inversiones en infraestructuras municipales, urbanizaciones, instalaciones eléctricas y espacios públicos, financiación de gasto corriente o contratación de personas desempleadas.

En opinión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, el voto de ambas fuerzas políticas en la Diputación revela la forma de hacer política tanto de los socialistas como del grupo de Ciudadanos, "centrados en el no es no, en no ofrecer alternativas para la ciudad y en intentar poner palos en el crecimiento de Cáceres".