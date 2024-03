Cabezas ve una "pésima noticia" que el Martes de Carnaval deje de ser festivo regional

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha considerado una "pésima noticia" que el Martes de Carnaval deje de ser festivo regional, como en los dos últimos años, y le recrimina al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, su "trágala a lo que decide la Junta de Extremadura".

Ante esta situación, el dirigente socialista ha pedido al primer edil pacense que "siga los pasos y que proteste" como el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

De hecho, Cabezas ha considerado que "cualquier pacense reconoce que el hecho de que el martes no sea festivo regional reduce el número de visitantes al lunes y martes del Carnaval de Badajoz", tras lo que ha recordado que hace un año, cuando la Junta de Extremadura gobernada por el PSOE decidió convertir el martes en festivo en la región, "Gragera lo valoró como una magnífica idea", señala.

Sin embargo, ahora con el PP en el Gobierno regional, el alcalde de Badajoz "calla y traga", por lo que el portavoz socialista ha lamentado que "causa vergüenza que esto sea así y no defienda sin equívocos lo que beneficia a la ciudad. Y ya van unas cuantas".

Así, el portavoz socialista ha recordado que si no hubiera sido festivo el pasado Martes de Carnaval, "el traslado del gran desfile de comparsas, grupos menores y artefactos a ese día, no hubiera batido récord de público", por lo que reitera que es "una mala noticia" que este día no sea festivo regional en 2025, tal y como propone el decreto que fija el calendario de días festivos, según explica el PSOE de Badajoz en una nota de prensa.

Por todo ello, Ricardo Cabezas ha recriminado al alcalde de Badajoz que "trague con lo que dice la Junta del PP" y le ha recordado que "se debe a la ciudad más que al Partido Popular.

"Mucho traer a Guardiola al balcón del Ayuntamiento el día del pregón para que se luzca, pero en cuanto puede nos quita algo", advierte Ricardo Cabezas, quien pregunta si el 19 de marzo, día de San José, se seguirá manteniendo en 2025 como festivo local.