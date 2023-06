Siempre Don Benito insiste en paralizar la fusión con Villanueva

Ep.

Siempre Don Benito y PP se encuentran actualmente en negociaciones de cara a la gobernabilidad de la ciudad en las que la fusión con Villanueva de la Serena es uno de los principales puntos puesto que la primera formación ha afirmado que su objetivo es parar este proceso mientras que los 'populares' plantean "enfriar" la actual unión.



Cabe recordar que Siempre Don Benito ha obtenido ocho concejales, el PSOE, actualmente en el gobierno, ha conseguido nueve, y el PP cuatro ediles por lo que tiene la llave del gobierno local.



Así, en declaraciones a Europa Press Televisión, la candidata de Siempre Don Benito, María Fernanda Sánchez, ha explicado que "el primer paso es llegar a un pacto de gobierno con el Partido Popular" porque son con quienes tienen "más próximas las posturas" porque con el PSOE "es inviable, no podríamos gobernar".



Por su parte, el candidato del PP, Pedro Noblejas, ha considerado que los ciudadanos, tras los resultados electorales, han votado que su partido "tiene que dialogar con las otras dos fuerzas" que han obtenido representación que es algo que están haciendo actualmente, es decir, "un diálogo abierto con todos" y ha destacado que son "los únicos" que van a hablar con los otros dos partidos porque entre ellos "no mantienen diálogo alguno".



"POR PRIMERA VEZ LA SOCIEDAD CIVIL SE VE REPRESENTADA"



De este modo, María Fernanda Sánchez ha destacado que los resultados electorales han supuesto "una sorpresa muy grata" para ellos y "para el pueblo de Don Benito" porque, a su juicio, "por primera vez la sociedad civil se ve representada".



Así, ha detallado que ellos se formaron como partido político "no solo por la negativa" a la fusión sino también "por las irregularidades del proceso, que fueron muchas" y que "todo el mundo sabe" como "la manipulación burda que hicieron del resultado" del referéndum o la "vergonzosa" noche del recuento de votos de la consulta popular.



"Salimos como consecuencia de eso, pero una vez ya asentados y analizando la cuestión, pues llegamos a la conclusión de que la fusión no es buena para Don Benito ni para Villanueva", ha asegurado al tiempo que ha apuntado que ambos municipios pueden "trabajar juntos con una mancomunidad que tienen que hacer fuerte" pero la "fusión no" porque "fusionarse es desaparecer y ningún ciudadano quiere hacer desaparecer su pueblo".



A este respecto, ha insistido en que se opondrán al convenio de fusión al igual que el PP que "abiertamente ha dicho que también votará no" -ha afirmado- por lo que el PSOE se quedará "en minoría" y este será su "primer paso" para "parar la fusión".



En cuanto a las negociaciones con el PP, ha afirmado que van "bastante bien" y "con normalidad" por lo que están "tranquilos" y ha abogado por "darle su tiempo" porque se están "jugando el presente de Don Benito y el futuro". Además, ha asegurado que plantean "gobernar conjuntamente".



Por ello, Sánchez se ha mostrado "convencida" de que llegarán a un acuerdo a pesar de que "hay un movimiento raro" en la ciudad para "intentar parar" el "acercamiento" al PP.



Finalmente, sobre la plataforma creada a favor de la unión, cree que la crean en Don Benito pero llega "desde Villanueva" y "puede estar teledirigida por el Partido Socialista" así como que busca "evitar que se llegue al pacto" entre Siempre Don Benito y PP. No obstante, ha opinado que "los movimientos ciudadanos son lícitos" y "pueden hacer todo lo que consideren".



PP BUSCA "ENFRIAR" LA FUSIÓN



Por su parte, Pedro Noblejas ha asegurado que su partido es "partidario" de la unión pero no están de acuerdo en "cómo se han hecho las cosas" y cree que los ciudadanos "no tienen suficiente información" por lo que "los próximos cuatro años" se van a dedicar "en exclusiva a Don Benito" y no a la fusión.



Por ello, ha planteado "enfriar" el actual proceso porque "ahora mismo" hay "una reacción como una central nuclear" y puede resultar "una reacción explosiva" y no es lo que quieren para la ciudad sino que buscan "diálogo".



A este respecto, ha subrayado que no hablan de que "se anule" la unión pero sí "conocer en qué consiste" porque no tienen "información" y quieren saber "punto por punto" sobre la misma para transmitir a los ciudadanos sus "pros y contras".



Noblejas ha aseverado que Don Benito y Villanueva tienen "muchas cosas en común" como una mancomunidad con la que quieren trabajar y esto "no significa que dentro de cuatro años no se pueda llevar a cabo la unión" pero ahora -ha insistido- quieren "enfriar la actual".



En cuanto a las negociaciones con PSOE y Siempre Don Benito, ha señalado que "van por buen camino" así como que el PP las basa en su programa electoral y ha reiterado que buscan "diálogo y consenso".



Así, ha considerado que van "a llegar a un acuerdo con alguna de las dos fuerzas políticas porque Don Benito necesita un gobierno estable" y por ello están hablando con los dos partidos. "Nosotros creemos que el Partido Socialista está tan próximo como Siempre Don Benito a la postura del Partido Popular, creo que todos tenemos que reconocer que hemos cometido errores y echar marcha atrás en algunas cosas", ha manifestado.



Además, Noblejas ha planteado que "lo ideal sería un diálogo a tres" porque el alcalde tiene que serlo "de todos los ciudadanos" pero lo ve "complicado" porque los otros partidos no hablan "entre ellos".



"Nosotros nos ofrecemos a ser un alcalde para todos", ha afirmado, toda vez que ha valorado que tanto Siempre Don Benito como PSOE están "inhabilitados para ser alcaldes" porque "no hablan con la otra parte", es decir, "medio Don Benito no habla con medio Don Benito y eso es inadmisible".



Por último, sobre la plataforma creada a favor de la unión de ambos municipios, Noblejas ha evidenciado que "los ciudadanos son libres de crear todas las plataformas que necesiten" aunque ha valorado que "no hace falta en este momento armar más jaleo" porque "lo que hay que hacer no es calentar más el ambiente sino enfriarlo y relajarnos".



Cabe indicar que Europa Press Televisión se ha puesto en contacto con el candidato del PSOE y actual alcalde, José Luis Quintana, pero ha declinado hacer declaraciones por el momento.