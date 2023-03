Detenida empleada de una residencia por estafar 10.000 euros a un hombre en Fuenlabrada

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz) por los supuestos delitos de sustracción y estafa a uno de sus vecinos de 77 años de edad.



En concreto, la detenida, empleada de una residencia asistencial, aprovechó presuntamente el descuido de la víctima para sustraerle la cartera con documentación personal, tarjeta de crédito y claves.



Así pues, con la complicidad de su pareja, consiguieron sacar dinero en cajeros automáticos y realizar compras en diferentes establecimientos pacenses y ciudadrealeños.



Tal y como informa la Guardia Civil en una nota de prensa, la investigación se inició el pasado mes de febrero a raíz de la denuncia presentada por el vecino calabrés, quien tras echar en falta su cartera con la documentación personal, sanitaria y bancaria, le realizaron numerosos cargos en su tarjeta de crédito por un valor total de 10.420 euros mediante extracciones de dinero y compras en establecimiento públicos.



En el desarrollo de las pesquisas e información financiera obtenida de su tarjeta de crédito, se pudo averiguar y ubicar en diferentes municipios pacenses y ciudadrealeños, los establecimientos y cajeros automáticos donde se utilizó la misma de manera fraudulenta, se pudo averiguar la identidad de los supuestos autores de la estafa, una mujer y un hombre, ambos vecinos de Fuenlabrada de los Montes.



Así, el pasado jueves se les localizó y detuvo a ambos por los delitos de sustracción y estafa a su vecino, detalla la Benemérita.



La detenida, empleada de la residencia asistencial de su localidad de residencia, aprovechó presuntamente que la víctima acudía al centro asistencial para por el procedimiento del descuido, sustraerle la cartera con la documentación personal, sanitaria, tarjetas de crédito y las claves de acceso a la misma.



Una vez en su poder y contando con la complicidad de su pareja, supuestamente se trasladaron a los diferentes cajeros y establecimientos donde extrajeron el dinero o realizaron compras.



Las diligencias instruidas junto con los detenidos fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Herrera del Duque, quien decretó su libertad con cargos.



Al respecto, la Guardia Civil recuerda algunos consejos de seguridad a los mayores a la hora de portar y utilizar las tarjetas de crédito, como utilizar cajeros que estén en el interior de la entidad, no acudir solo a sacar dinero del cajero, o familiarizarse con la utilización de la tarjeta y no aceptar ayuda de extraños.



También, no facilitar a nadie las claves de acceso y no llevarlas anotadas junto a la tarjetas; y no perder de vista la tarjeta bancaria al pagar en establecimientos, transportes, con el objetivo de evitar cualquier manipulación de los mismos y evitar que capten las claves.



Asimismo, aconseja cubrir el teclado con la mano cuando tengas que ingresar tu clave o fuera de vista de terceras personas; y tras realizar cualquier operación, recoger su tarjeta, dinero y no olvidarse de guardar los justificantes de las operaciones que lleve a cabo para su posterior cotejo de movimientos bancarios.



Finalmente, ante la perdida o sustracción de la tarjeta de crédito se debe comunicar lo antes posible a su entidad bancaria para anularla; y ante cualquier estafa sufrida hay que denunciar, recuerda la Benemérita.