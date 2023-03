El PSOE ve que Gragera y Gutiérrez reconocen "errores" en Carnaval "con la boca pequeña"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha sostenido que tanto el alcalde, Ignacio Gragera, como el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, "reconocen errores con la boca pequeña" respecto a la organización del Carnaval, y que los "errores" son "por mala gestión" y "no por falta de presupuesto".

En concreto, a través de una nota de prensa, Cabezas ha apuntado que no cree que se deba "embarrar la crítica constructiva" del Carnaval con argumentos que "no se sostienen", y ha hecho hincapié en que los "los errores de este Carnaval no han sido cuestión de presupuesto", sino "de un cúmulo de errores de gestión" del concejal de Ferias y Fiestas y del alcalde "por incapacidad propia, torpeza, baja planificación y su consiguiente improvisación, falta de comunicación, escaso celo en el seguimiento y control, junto a demasiados cambios en la fiesta".

"Me hubiera encantado ayudar para que las cosas salieran mejor, pero nadie me lo pidió", ha continuado, junto con que tanto el alcalde como el citado concejal "han reconocido errores con la boca pequeña" y "no son conscientes de la fuerte crítica de la ciudad, o les da igual", cuando el Carnaval "está por encima de los políticos, el equipo de gobierno incluido".

Además, para los socialistas, si la Concejalía tiene "pocos medios" es "culpa" del PP que lleva "años en ella" y "tiempo ha tenido", y, si se repite el presupuesto de la fiesta sin aumento, "es culpa del alcalde tránsfuga que se ha negado a un nuevo presupuesto para este año y está prorrogado el de 2022".

Asimismo, han incidido en que "por falta de dinero no es porque hay decenas de millones de euros de ahorros en los bancos", mientras que, por otra parte, Ricardo Cabezas rechaza la acusación de "politizar el Carnaval, o usar el sentimiento carnavalero y mucho menos boicotearlo", algo que "nunca podrán demostrar".

"Son unas palabras injustas del concejal de Ferias y Fiestas, pues como oposición una de nuestras obligaciones es controlar lo que hacen y me debiera dar las gracias por hacer un balance tan exhaustivo", ha remarcado Cabezas, para quien "otra cosa es que no le guste, pero le ayudará a bajar los humos y a respetar a opinión de los demás, sobre todo cuando es coincidente con la de miles de personas".

Por último, el Grupo Socialista quiere saber cómo ha llegado el concejal de Ferias y Fiestas a la conclusión de que el impacto del carnaval ha sido de 15 millones de euros, y ha destacado que en otras ciudades responde a estudios encargados a empresas y sociedades especializadas, universidades o institutos de investigación, entre otros, y es lo que han hecho en Tenerife (35 millones de impacto), Gran Canaria (17 millones) o Cádiz (entre 5 y 10 millones, solo el gasto de visitantes), en la última fiesta o anteriores.

A este respecto, considera que es "bueno" conocer el perfil y la capacidad de gasto de quienes visitan la ciudad, y aportar "el máximo rigor" a los datos para mejorar así en el conocimiento y lograr la mayor satisfacción a la visita.