El alcalde de Badajoz señala la normalidad "generalizada" tras las lluvias de la madrugada

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha aseverado que la normalidad es "generalizada" en la ciudad tras las lluvias registradas la madrugada de este viernes.

Según el alcalde, Badajoz ha sido la segunda localidad que más precipitación ha registrado durante la pasada madrugada en todo el país, sobre lo cual ha señalado que ha habido momentos puntuales en los que ha sido "imposible que el sistema de evacuación pueda responder de inmediato".

No obstante, ha continuado, "ya se han solucionado todas las incidencias", tras lo que ha deseado que "estas trombas de agua no se repitan" y que "el agua siga cayendo, pero que caiga de manera más uniforme y no tengamos estos problemas".

"A día de hoy en este momento yo creo que la normalidad ya es generalizada en la ciudad", ha concluido Gragera, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras guardar un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género.

ACTUACIONES DE LOS BOMBEROS

En declaraciones a Europa Press, el jefe de guardia de los bomberos, Sergio Pérez, ha resumido las actuaciones de las últimas horas, "sobre todo" la pasada madrugada y en la mañana de este viernes.

Así, ha señalado que por la noche se han registrado desprendimientos de cornisas en zonas como el Casco Antiguo debido a que se reblandecen los estucos y las molduras.

También han tenido que intervenir en varias rotondas, en la limpieza de alcantarillas, y "lo más dificultoso" ha tenido lugar en una rotonda de acceso a la Carretera de Valverde donde han tenido que liberar tres coches atrapados en el agua, ante lo cual ha tenido que acudir Aqualia y se ha tenido que cortar la vía.

Igualmente han tenido actuaciones a nivel "privado", como en garajes o alguna terraza de las denominadas 'catalanas' que se anegan de hojas, se llenan de agua y acaban afectando al piso inferior, así como algún desprendimiento de ramas, debido a que en los cinamomos, cuando cogen mucha agua, "alguna rama se cae".