PP Badajoz cree un "nuevo expolio y agravio" la decisión de ubicar el Ciere en Cáceres

El coordinador del PP de Badajoz, Antonio Cavacasillas, ha calificado de "nuevo expolio y agravio" a la ciudad la decisión de ubicar definitivamente el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (Ciere) en Cáceres.

Cavacasillas ha recordado que desde la Cumbre Hispano-Portuguesa de 2003 el Ciere, por decisión de los gobiernos de ambos países, iba a estar en la ciudad de Badajoz, algo que se entiende por la "ubicación estratégica" de la capital pacense como centro de unión entre España y Portugal.

También, ha destacado que, desde ese año, el PP ha venido reivindicando, como las últimas enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado y los de Extremadura, que el Centro de Investigación fuera un "compromiso cumplido" con la ciudad y se hiciera realidad "de una vez por todas".

Ya en el pleno municipal del pasado mes de julio, el propio Antonio Cavacasillas, defendió que el PP "no entendía ni compartía el cambio radical e injusto del Gobierno de llevarse el Ciere a otra ciudad y que los 'populares' badajocenses no iban a quedarse de brazos cruzados".

En este sentido, el PP de Badajoz ha defendido que la ciudad no solo es la "más importante" de Extremadura con la mayor población, por encima del 15% del total de la región, sino que además es la "clave para el despegue" de Extremadura en los próximos años.

Según el responsable del PP, "si en las distintas cumbres Hispano-Portuguesas ha habido distintos presidentes tanto del PP como del PSOE, y siempre se ha hablado que la ubicación del Ciere era Badajoz, no tiene ninguna justificación que vaya a ser en otra ciudad aun siendo extremeña, salvo que Pedro Sánchez continúe con su política de bajo rango y diga que como en la ciudad no gobierna el PSOE, pues que se ubique el Ciere en Cáceres, porque es la única cuestión que podría subyacer a este cambio. De verdad, injusto e indignante".

Por ello, ha lamentado que la "triste realidad" es que el PSOE no hace otra cosa que "arrinconar, menospreciar y denigrar a Badajoz".

Además, afirma que "ejemplos los tenemos de todos las clases, y su grupo político local sólo aplaude las decisiones de la región y del Estado en contra de las necesidades de todos los ciudadanos de Badajoz y de sus pedanías, como cuando se cerró el centro de salud de El Progreso, el retraso en las obras de finalización de la Ronda Sur, el AVE que cada vez está más lejos o no considerar necesario formar parte del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz".

En este sentido, el PP de Badajoz se ha preguntado por qué va a pasar, tras este anuncio ya definitivo de ubicar el Ciere en Cáceres, con el proyecto de la fábrica de baterías que "también esta previsto, o eso han dicho hasta ahora, en Badajoz".

"¿Va a consentir el PSOE local y sus socios que al final se la lleve otra ciudad y las familias y trabajadores bajadocenses sufran las consecuencias de su inacción? El PP de Badajoz ciudad desde luego, no va dejar de pelear, de nuevo, en todas las administraciones que sea necesario, para que eso no ocurra. No hay que olvidar que el CIERE tenía una previsión estimada de más de 180 empleos", ha aseverado.

Por todo ello, ha exigido a Pedro Sánchez que cumpla con el compromiso adquirido en las distintas cumbres bilaterales España-Portugal de construir el Ciere en Badajoz y ha pedido explicaciones al Gobierno y Junta por este "nuevo incumplimiento, ataque y desprecio a los vecinos de Badajoz".

Cavacasillas ha concluido que "si Badajoz no abandera la senda de reconstrucción política, social, formativa y económica de la región, Extremadura morirá, y con estos datos citados ya no falta mucho para ello. Eso sí, el único partido que lo puede impedir es el Partido Popular y lo va a luchar, siempre".