50.000 personas pueden participar consulta popular sobre fusión de Don Benito y Villanueva

Ep/Rd

Cabe subrayar que, se tratará de un proceso similar a unas elecciones y los ciudadanos irán a votar a sus colegios electorales habituales y, en el horario habitual en unos comicios, además de contar con un periodo de alegaciones para subsanar posibles errores en el censo, o con voto anticipado, especialmente, pensado para los estudiantes, que se podrá ejercer del 29 de enero al 10 de febrero en horario de mañana en los lugares habilitados por ambos consistorios.



De esta forma, lo ha señalado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, junto a los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente; el director general de Régimen Jurídico y Local del Ministerio de Política Territorial, Gonzalo Díaz; la directora general de Administración Local de la Junta, Inmaculada Bonilla, y el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza.



García Seco ha explicado que en la reunión se han analizado los detalles iniciales que van a recogerse en la convocatoria de estas consultas populares que van a celebrarse en ambos municipios, sobre dicha iniciativa para la tramitación del procedimiento de fusión y también se han determinado los aspectos más significativos de las mismas para favorecer la mayor participación ciudadana.



Según la Delegada de Gobierno, esta consulta está regulada en la Ley de Bases del Régimen Local que servirá de orientación para llevarla a cabo; y hay dos "hitos fundamentales": el que los dos ayuntamientos hayan decidido por acuerdo de pleno el pasado 14 de octubre solicitar autorización al Gobierno para realizar esta consulta, y que el Consejo de Ministros acordara el pasado 8 de noviembre autorizar dicha consulta popular prevista para el 20 de febrero de 2022.



Al respecto, las dos consultas simultáneas consisten en la pregunta: "¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o Don Benito ejercite la iniciativa para la tramitación de fusión con el municipio de Don Benito o Villanueva de la Serena?"; y que la respuesta será "sí o no".



DECRETO DE CONVOCATORIA



El procedimiento se iniciará una vez que los dos alcaldes convocantes de las consultas aprueben un decreto de convocatoria que será publicado en los diarios oficiales, e incluirá la fecha de votación.

Además, añade que la ley que regula el procedimiento electoral "no es muy explícita en cuanto a algunos de los detalles que tienen que llevarse a cabo en este tipo de procedimiento", y que el equipo redactor de la normativa de aplicación ha pensado que lo que se va a hacer es un proceso "muy parecido" a cualquier tipo de elección o convocatoria electoral.



En este sentido, ha subrayado que los ciudadanos están "acostumbrados", conocen y participan de las elecciones y que, de esta manera, irán a votar a sus colegios habituales, aunque las mesas puedan verse reducidas, en el horario habitual en unas elecciones, de 9,00 a 20,00 horas, y que el censo electoral se determinará sobre el padrón municipal de cada localidad y estarán incluidos todos aquellos ciudadanos de Don Benito y Villanueva de la Serena que tengan reconocido el derecho al sufragio activo en cualquier proceso electoral municipal a fecha del día en que se convoque la consulta.



También, se habilitará un periodo de información que permita subsanar aquellos errores que se detecten, así como un mecanismo extraordinario, para solventar cualquier problema el mismo día de la votación, como también se ha pretendido por parte de los alcaldes que haya un voto anticipado para facilitar que los ciudadanos puedan votar pese a que no puedan estar ese día concreto, para lo cual se ha abierto un plazo del 29 de enero al 10 de febrero en horario de 10,00 a 13,00 horas en el lugar habilitado para ello.



La delegada ha recalcado que se realizará una campaña informativa por parte de los dos ayuntamientos y, se tratará de aclarar todas las cuestiones que puedan generar dudas.

Junto con ello, en los próximos días y, una vez que se apruebe este decreto de convocatoria, habrá otras publicaciones, que serán resoluciones que determinen las mesas electorales concretas, las papeletas y su modelo con los colores diferenciados entre los dos municipios, o las fechas de publicación de los censos.

Concretamente, se ha analizado la elaboración de las papeletas y de la documentación electoral conforme a la experiencia acumulada y se ha determinado que al tratarse de dos procedimientos diferentes, las papeletas de cada municipio sean de diferente color para evitar confusiones entre los ciudadanos.

En cuanto al recuento, se realizará el mismo día de la votación en la sede de cada Secretaría General de cada uno de los ayuntamientos.



García SEco ha agradecido al equipo redactor y a todas las administraciones participantes en la posibilidad de coordinar esta "maravillosa iniciativa" y ha felicitado a los alcaldes por esa "motivación" que "nos están impulsando a todos en este proyecto tan ilusionante".

Y, ha sumado que tratarán de colaborar "entre todos" para que sea una consulta que se realice "con todas las garantías pero también con todo el éxito", para lo cual la Delegación y el resto de administraciones pondrán "todo lo que sabemos hacer".



UN CAMINO "DESCONOCIDO" PERO "ILUSIONANTE"



Mientras, José Luis Quintana ha agradecido el trabajo que está haciendo tanto la Administración General del Estado y la Delegación del Gobierno como la diputación y la Junta.

Además, ha reconocido que, para Gallardo y él mismo, se trata de "un camino nuevo" y "desconocido", por lo que ha celebrado tener el apoyo de estas instituciones, a la vez que ha destacado que están "convencidos del éxito " y están poniendo todo su "empeño para que salga bien".



Miguel Ángel Gallardo ha mostrado su agradecimiento a las administraciones en general por la "implicación" que han mostrado en "este camino" que "es desconocido, pero enormemente ilusionante" y que "efectivamente tiene mucho trabajo detrás"

Asimismo, ha expuesto que la consulta es lo que "legitima el proceso" y la que "le da el marchamo de no retorno" y que podían haberla hecho o no, pero entendían "que no se podía tomar una decisión de tanta relevancia sin contar con quienes realmente van a ser beneficiarios de todo esto".



Ha añadido que "es la mejor forma de poderlo hacer era como si fueran unas elecciones locales, donde la peculiaridad es que no hay partidos políticos que se enfrentan porque todos y cada uno de los partidos políticos estamos encarnando el 'sí'".

Y, ha reconocido que los dos alcaldes son los que tienen "más visibilidad", pero que "esto es de todos y cada uno de los partidos" a los que agradece también "esa fuerza unánime que le da credibilidad y éxito seguro".



A su vez, Gonzalo Díaz se ha puesto a "disposición" de ambos regidores y la delegada en este proceso que, según ha entendido, por el consenso institucional y social y la forma en la que se está desarrollando, es "modélico".

Puede servir de "buena práctica" o "buen ejemplo" para desarrollar otras iniciativas similares, "siempre" que se produzcan con estos presupuestos de acuerdo social e institucional.



E, Inmaculada Bonilla ha mostrado el apoyo de la Junta en este proyecto que es "muy ilusionante" y ha expuesto que se trata de dos ciudades, para la geografía regional, de un tamaño "medio" que han decidido fusionarse en una que "va a ser el motor del futuro".